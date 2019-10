Domy, tantiémy, obrazy. Peníze za Gottovy písně jdou rodině, domy manželce

Hudba Karla Gotta patří desítky let k oblíbenému obsahu českých rádií. I díky tomu zpěvák skrze autorská práva – takzvané tantiémy – dostával podle informací MF DNES na účet pravidelně každý rok až stovky tisíc korun. A to díky autorskému zákonu – interpret za svou skladbu inkasuje peníze po období padesáti let od jejího vydání.