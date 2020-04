Prožil jsem život s relativně slušnými zločinci, vzpomíná nestor advokacie Friml

Víte, jak poznáte, že advokát lže?

Ne.

Pohybuje rty. To mám z jednoho amerického filmu, ale s takovým obrazem právníků se setkáte leckde. Advokáti jsou ti vychytralí, bezskrupulózní, drazí...

Jak kteří. Já sám jsem si vždycky přál mít tolik peněz, kolik si lidé myslí, že mám. Jeden můj kamarád, taky advokát, sepsal nedávno člověku, který mu seká za tisícovku trávu, smlouvy o prodeji pozemků. Za ty pozemky dostal asi pět milionů. A když pak posekal trávu znovu, dával mu advokát zase tisícovku. A on na to: „Pane doktore, napsal jste mi ty čtyři smlouvy, tak to bude tentokrát jen osm set…“