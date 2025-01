Pražský Harlem. Romka na kolejích zvěčnila ztracené kouzlo Žižkova

Realitu všedních dní fotil začátkem 80. let na pražském Žižkově tehdy teprve dospívající Karel Cudlín | foto: Karel Cudlín

„Když na to vzpomínám, je až neuvěřitelný, že tohle byl dnešní Žižkov,“ říká Karel Cudlín při pohledu na sérii svých fotek pořízených mezi roky 1978 a 1984. Fotit začínal v ulicích rodné čtvrti jako náctiletý, když dostal fotoaparát od táty. Tehdy ještě většinu žižkovských domů tvořily staré původní činžáky s mozaikami a malbami.

Cudlín pocházel z takzvaného horního Žižkova, jehož označení se vžilo pro oblast stáčející se kolem kulatého Škroupova náměstí. Jenom pár set metrů odtud na sklonku komunismu vyrostl televizní vysílač. On bydlel v části nad Ohradou a později pak nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad.

Dolní část Žižkova se starými pavlačovými domy, která se táhne z úpatí Vítkova a stoupá k Vinohradům, zase obývali Romové. A právě tam s fotografií při studiu gymnázia, jak jinak než „žižkovské Pražačky“, začínal.

„Toulal jsem se a fotil ulice a romské vrstevníky. Byli tak stejní, ale vlastně trochu jiní. Někteří už v mém věku vychovávali děti, a tak byli svým způsobem dospělejší,“ líčí fotograf.

„I když trpěli nedostatkem například materiálních věcí, jejich radost byla radost, hlavně hudba hrála všude. V 60. letech fotografovali v Harlemu Afroameričany pro jejich jinakost. A já hledal podobnost na Žižkově.“

„Když dnes Žižkovem projdu, mám pocit, že ho zas další kus ubyl.“ Patrik Banga novinář

Byty čtvrté kategorie

Bydlení v horní a dolní části Žižkova se diametrálně lišilo. „Naše domy měly malé pokoje, ale součástí byla koupelna s vanou, záchod i ústřední topení. Na dolním Žižkově tohle často nebylo. Byly to jednoduché byty, voda byla na chodbě, lidé se myli v lavoru, topení bylo lokální a nosilo se uhlí,“ líčí fotograf.

V bytě „čtvrté kategorie“ v Bořivojově ulici, tedy bez sociálního zařízení, natož vymožeností jako byla telefonní linka, prožil dětství romský novinář a šéf blogů iDNES.cz Patrik Banga. „Měli jsme 160 metrů čtverečních, obrovské stropy 3,5 metru, ale žádný vytápění, teplou vodu, koupelnu nebo záchod,“ popisuje. Do sklepa pro uhlí chodil s bratry.

Asanace Žižkova Necitlivou přestavbu Žižkova provedli komunisté v rámci takzvaného programu komplexní bytové výstavby. Ve čtvrti se tak začaly rozrůstat panelové domy.

Cílem bylo vybudování sídliště, přičemž staré domy byly namísto rekonstrukce bourány. Projekt ale nebyl po pádu režimu nikdy dokončen.

„Dvakrát, třikrát do roka se k nám naváželo uhlí. Ti šťastnější měli brikety, ti o něco méně zase koks. V uhlácích jsme ho nosili do čtvrtýho patra a dávali ho do kamen,“ vzpomíná Banga.

Ačkoliv oba jmenovaní muži na Žižkově žili až do dospělosti, poznali se teprve před třemi lety na Cudlínově výstavě na Kostnickém náměstí, kde fotograf prezentoval právě sérii o osmdesátkové Praze 3.

V devadesátkách, které tam zase prožil Banga, se však minimálně v romské části podle fotografa nic nezměnilo. „Pořád někde nebyla teplá voda a záchod byl venku na chodbě,“ dodává.

Karel Cudlín Narodil se v roce 1960, vyrůstal na Žižkově, v Praze žije celý život.

Vystudoval Gymnázium Na Pražačce, střední školu sociálně-právní a fotografii na FAMU.

Už jako náctiletý začínal fotografovat sociální témata, věnuje se především dokumentární fotografii, přičemž téměř celý život je na volné noze.

Fotil Romy na Žižkově, odchod sovětských vojsk, byl osobním fotografem Václava Havla.

Od 90. let pravidelně jezdí fotit na Ukrajinu a do Izraele.

Rok a půl učil na FAMU, kde získal docenturu, nyní učí na VOŠ Michael.

Je držitelem šestnácti cen Czech Press Photo a ocenění Revolver Revue.

Holka se žvejkačkou

Část série Cudlínových fotografií vznikla v podstatě jako školní materiál, když vystudoval FAMU. Cyklus mu mezi Romy přinesl několik kamarádů, z nichž už dnes většina nežije. Zvali ho na svatby, pohřby i na malé oslavy. „Fotografie má krásnou schopnost vám místy pootevřít dveře k lidem,“ směje se, jak snímky Romům rozdával a oni si svých portrétů vážili.

Avšak ne pouze lidé, ale už ani místa, která Cudlín před proměnou Žižkova zvěčnil, dnes nejsou. Například takzvaná Vítkovská trať na hlavní nádraží, po které jezdily vlaky téměř sto čtyřicet let. Ruch tam ustal teprve v roce 2008. Cudlín na ní v blízkosti Tachovského náměstí na počátku osmdesátých let fotil skupinku dospívajících.

„O dvě ulice níž je tam dneska hospoda U Vystřelenýho oka. Jezdil tudy vlak a scházely se tam partičky Romů. Chodily i na kopec za tím, kluci tam randili s holkama a kouřilo se tam,“ přibližuje Cudlín fotogenické místo.

„Stála tam se skupinkou taková hezká holka se žvejkačkou, mohlo jí bejt šestnáct nebo sedmnáct,“ vybavuje si fotografii, kterou o čtyři dekády později vybralo nakladatelství Host na přebal Bangovy knížky Skutečná cesta ven o vyrůstání mezi Romy na Žižkově. Banga za ni získal prestižní literární ocenění Magnesia Litera.

„Hodně lidí mi říká, že jsem to já, ale nejsem,“ usmívá se novinář. „Tu holku jsem neznal, ale od tety, která bydlela v pavlačovým domě, který je vidět na fotce po levý straně, vím, že se jmenovala Renata Musilová, ale všichni jí říkali Koza. Prý měla asi dvanáct dětí a před pár lety zemřela na rakovinu,“ vypráví Banga.

Patrik Banga: Skutečná cesta ven Žižkov a dospívání v něm romskýma očima ve své knize Skutečná cesta ven z roku 2022 popisuje novinář Patrik Banga. O rok později za ni získal prestižní cenu Magnesia Litera.

Fotografie „Kozy“ tak má pro něj význam hlavně v tom, že zachycuje i dům, v němž jako dítě občas přespával.

Ztracená dělnická tvář

Na Žižkově už dnes ani jeden z mužů nebydlí. Cudlín se přestěhoval na Vinohrady a Banga bydlí v Braníku. Starý Žižkov v tom novém prý už stejně jako fotograf nepoznává.

„V devadesátých letech se ze Žižkova vystěhovala většina Romů, čímž se z této části vytratila dělnická tvář. Když dnes Žižkovem projdu, mám pocit, že ho zas další kus ubyl. Bolševici ho zlikvidovali dost necitlivě paneláky, ale teď je to ještě horší,“ naráží Banga na moderní novostavby.

Odchod sovětských vojsk

Cudlín na Žižkově našel cestu k dokumentární fotografii. FAMU dokončil v roce 1987 a revoluci strávil v časopise Mladý svět. Následně působil částečně v Lidových novinách, v Prostoru, agentuře ČTI i časopisu Respekt. Rok po revoluci odešel na volnou nohu.

O další rok později pak společně s fotografkou Danou Kyndrovou dokumentoval odchod sovětských vojsk. Zkušenost to podle něj byla emotivní.

„Nebyli to jen Rusové, ale i Ukrajinci a další národnosti z prostoru bývalého Sovětského svazu. Byli to obyčejní vojáci, kteří měli své příběhy. Podmínky v sovětský armádě navíc byly o dost horší než v československý. Byl to trochu systém ‚nás mnogo‘, který vidíme i dneska,“ naráží na ruské tažení proti Ukrajině.

Když Sověti odešli, zajel se podívat do opuštěných kasáren v Milovicích.

„S fotografem a kameramanem Vojtou Dukátem jsme se rozhodli vyrazit na Východ po stopách toho, co odchází. Prostě jsme se rozhodli, že se do té říše zla vypravíme. Odjeli jsme v srpnu 1991 dodávkou s holandskou poznávací značkou s cílem Moskva. Jenže tam se mezitím odehrál puč.“

Vyhlášení nezávislosti Ukrajiny, 24. srpna 1991, Kyjev

Večer 23. srpna Cudlín dorazil do Kyjeva. „A tak jsme se stali svědky vyhlášení ukrajinské nezávislosti. A protože události měly rychlej spád, novinářů na místě moc nebylo. Všichni zůstali v Moskvě, kde prohrála prosovětská klika,“ popisuje Cudlín šťastnou náhodu, díky které zachytil první krůčky nezávislé Ukrajiny.

Introvertní Havel

V cestách po Ukrajině fotograf pokračoval i v následujících letech a dále se věnoval své oblíbené sociální černobílé fotografii. V roce 1997 se na šest let stal jedním z oficiálních fotografů prezidenta Václava Havla. Jednoduchý úkol to podle něj rozhodně nebyl.

„Byl to introvert, který zájem médií nepreferoval. Jejich sílu chápal, ale nebyl vychovávaný k usmívání se před foťáky pět minut jako američtí prezidenti,“ vzpomíná na Havla s úsměvem.

Cudlín s prezidentem běžně cestoval také do zahraničí, i tak objektivem nepřestal pravidelně monitorovat dění na Ukrajině a o něco později i v Izraeli. Do obou států vyjíždí dodnes. Za bezmála třicet let tak vidí jejich vývoj.

Do Tel Avivu se vypravil naposledy o Vánocích. „V 90. letech jsem si naivně myslel, že se konfliktní situace dají řešit jednodušeji. Ale čím víc tam člověk jezdí, tím se to světlo na konci tunelu vzdaluje, nebo už možná vůbec není vidět a je za zatáčkou,“ myslí si o současné složité situaci, ale bezvýchodnost si odmítá připustit. „Zázraky se stále dějí.“ Své fotografie soustředí spíš na lidi než politické dění.

Stejně tak se ho hluboce dotýká současná ruská agrese na Ukrajině. Naposledy se byl podívat v Mukačevu v září 2023. V Zakarpatské oblasti fotografoval lékaře a rehabilitační centrum pro poraněné vojáky.

Fotoaparát ovšem neodkládá ani v Praze. Svou oblíbenou Leicu nosí s sebou, i když jde jen vyvenčit psa nebo na kolo. „To jen pro případ, kdyby se něco objevilo. Mám ji v podstatě jako doplněk, místo bižuterie,“ směje se.