Kardinál Duka se dočká mimořádné pocty. Spočine u králů a císařů

Robert Oppelt
  16:20
Odhaduje se, že ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě bylo pohřbeno za dlouhá staletí tři tisíce osob. Od císařů, králů, biskupů, přes šlechtice po obyčejné mnichy, jeptišky nebo měšťany z Hradčan. Od Josefínských reforem si ale tohle privilegium udržel jediný. Pražský arcibiskup. Mezi své zemřelé předchůdce na svatovojtěšském stolci zde bude uložen i zesnulý kardinál Dominik Duka.
Kardinál Dominik Duka (uprostřed) světí zrekonstruovanou baziliku svatého...

Kardinál Dominik Duka (uprostřed) světí zrekonstruovanou baziliku svatého Václava ve Staré Boleslavi. (28. září 2021) | foto: ČTK

Kardinál Dominik Duka hovoří při bohoslužbě ve zrekonstruované bazilice svatého...
V Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha probíhá intonování píšťal....
V Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha probíhá intonování píšťal....
V Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha probíhá intonování píšťal....
43 fotografií

Pohřební mše se bude konat 15. listopadu v 11 hodin v katedrále sv. Víta v Praze, po ní bude následovat i pohřeb. Mši bude pravděpodobně sloužit Dukův nástupce, arcibiskup Jan Graubner.

„Zesnulý bude v očekávání Vzkříšení mrtvých uložen v hrobce arcibiskupů v kapli sv. Víta ve svatovítské katedrále,“ potvrdilo pražské arcibiskupství.

Pohřbu se zúčastní jak zástupci státu, tak představitelé katolické církve z Česka i ze zahraničí, včetně papežského nuncia. Přijdou i tisíce věřících.

Duka byl zvyklý jít hlavou proti všem, říká představený dominikánů

Být pohřben v katedrále je mimořádná pocta, které se za posledních desetiletí dostalo opravdu jen arcibiskupům. Na jaře v roce 2017 byl v katedrále pohřben Dukův předchůdce na arcibiskupském stolci, kardinál Miloslav Vlk. Spočinul v prostoru chrámové kaple zvané Nová arcibiskupská, která byla vybudována až s dostavbou katedrály před zhruba sto lety.

V této kapli už odpočívali jeho předchůdci, František Kordač (+1934), jeho nástupce Karel Kašpar (+1941) a František Tomášek, pohřbený v katedrále v roce 1992.

Duka měl velký dar vytvářet přátelství, vzpomíná Mátl. S kardinálem sloužil 25 let

V roce 2018, byl v katedrále, v sarkofágu v nedaleké kapli svaté Anežky České, uloženy i ostatky kardinála Josefa Berana. Ten byl komunisty vyhnán do exilu a zemřel v roce 1969 v Římě, kde spočívaly v papežské hrobce v bazilice svatého Petra. V souladu s jeho posledním přáním byly v roce 2018 převezeny jeho ostatky do katedrály.

V minulosti byli arcibiskupové v katedrále pohřbíváni na různých místech, třeba arcibiskupové 18. století jsou pohřbeni před hlavním oltářem, jejich následovníci z 19. století v tzv. staré arcibiskupské kapli.

Poslední pohřbenou v katedrále, kromě katolických prelátů, je pravděpodobně arcivévodkyně Marie Amálie. Dcera Marie Terezie, která se provdala za parmského vévodu, žila a zemřela v roce 1804 v Praze.

