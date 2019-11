Rozsudek jak za totality. Duka neunesl, že neprošla žaloba „sprostodivadla“

Žaloba se týkala loňského květnového uvedení her režiséra Olivera Frljiče na přehlídce Divadelní svět. Inscenace vyvolaly i negativní reakce. Některým lidem vadila jejich údajná obscenita a způsob zobrazování křesťanských symbolů. Podle Duky hry urážejí jeho náboženskou víru a na svém Facebooku následně na rozsudek soudu reagoval přirovnáním k totalitnímu myšlení a době, kdy u nás byli církev a křesťané pronásledováni a utlačováni.

„Myslím, že se to dá srovnávat. Víme, že tato hra vyvolala velkou reakci, a to napříč celým spektrem společnosti, ať teda věřících či sympatizujících, nebo nevěřících. Já jsem se připojil k této žalobě, padlo jich několik desítek, čímž jsem byl trošku diskvalifikován, protože jsme si museli vybrat s panem advokátem jenom tu mezeru, která ještě nebyla napadnuta, a proto bylo odpovězeno tak, jak bylo,“ řekl Duka v pořadu.

„Je taky třeba si uvědomit, že soubor ze slovinské Lublaně, který to hrál, řekl, že všichni, co vystupovali v té první hře, byli vlastně vyznáním muslimové. Nedovedu si představit, kdyby do Saudské Arábie nebo do Alžírska přijel soubor, který by řekl, že se skládá z herců nebo tanečníků, kteří jsou všichni katolického vyznání a sehráli by obdobnou hru, kde by v té roli Ježíše Krista byl zakladatel islámu Mohamed. To dám každému člověku k úvaze,“ dodal.



Soud kardinálovu žalobu zamítl ze tří důvodů. Prvním je ten, že žaloba nemá žádnou zákonnou oporu, druhým, že nesleduje legitimní cíl, a třetím, že omezení ochrany projevu na tomto základě není v demokratické společnosti nezbytné.



„Mně jde o omluvu. Domnívám se, že základ demokracie je mravnost a zbožnost. Vynechme tedy zbožnost, ale k mravnosti určitě patří i slušnost. O to mně pouze šlo.Ten rozsudek, který padl, je skutečně hodný justice bývalého socialistického tábora, nikoliv demokratického státu, kterým je Česká republika,“ řekl Duka v pořadu.



„Říci, že Kristus, který má symbolizovat i nekřesťanskou celou kulturu, je ten, kdo znásilňuje islámskou dívku – já nepovažuji všechny vyznavače islámu za teroristy, skutečně ne, ale znám historii,“ dodal Duka.

Podle soudu však umělecký projev může kritizovat náboženské vyznání a hry tak nejsou dostatečným podkladem pro zásah nezávislého soudu jako orgánu veřejné moci do svobodného projevu.



Další právním krokem nyní bude podle Duky dovolání se k Nejvyššímu soudu. „Nemohu akceptovat, aby v mé rodné zemi, za jejíž svobodu bojovali přátelé mého otce i on sám a kde jsem se podílel na práci v disentu, mohla takovýmto urážlivým způsobem a popírajícím skutečně základní prvky slušnosti a náboženské svobody existovat takováto prohlášení, nebo takovéto soudní výroky,“ řekl kardinál.

„Za týden ve středu je tzv. krvavá středa, křesťané jsou nepronásledovanější skupinou na světě a jestliže soud napíše, že nemůžeme mít taková práva, jako mají katolíci v Rakousku, protože jich je víc, pak se nedivím a nechápu tedy ani obhájce lidských práv, že jim je vcelku lhostejná situace věřících lidí,“ uzavřel Duka.