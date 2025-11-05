Mši povede Graubner, promluví i režisér Strach. Jak bude vypadat Dukův pohřeb

Při pohřbu kardinála Dominika Duky v sobotu 15. listopadu zazní Requiem b-moll Antonína Dvořáka. Mši v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude celebrovat pražský arcibiskup Jan Graubner, bohoslužbu s ním povedou čeští a moravští biskupové spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí i kněžími dominikánů.
Kardinál Dominik Duka (vlevo) a arcibiskup Jan Graubner, který Duku vystřídá v...

Kardinál Dominik Duka (vlevo) a arcibiskup Jan Graubner, který Duku vystřídá v čele české katolické církve. (13. května 2022)

Informace o Dukově pohřbu zveřejnil arcibiskupský ceremoniář Vojtěch Mátl na webu Arcibiskupství pražského a katolické církve.

Kdo přesně z významných osobností na Dukův pohřeb přijede, církev zjišťuje. Podle úterního Mátlova vyjádření je to jedním z důvodů, proč se rozloučení v katedrále uskuteční až za deset dní.

Pohřební obřady v sobotu provede apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo. Dvořákovo rekviem věnuje Akademie klasické hudby jako pořadatel Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.

Kardinál Duka se dočká mimořádné pocty. Spočine u králů a císařů

„Úryvek z Bible přednese (režisér) Jiří Strach. Svého přítele a spolurodáka z Hradce Králové uctí skladbou Jaroslav Svěcený,“ uvedl Mátl. Zpívat se bude také Žalm 16, jehož refrén zní Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Podle sdělení na webu zazní nad hrobem také modlitba arménského kněze.

Organizace pohřbu si vyžádá některá omezení, například omezení vjezdu aut na Hradčanské náměstí. Protože církev očekává zájem poutníků, vyhradí jim novou část katedrály s obrazovkami. V případě, že se katedrála zaplní, bude možné sledovat obřad na velkoplošné obrazovce také v kapitulním kostele Všech svatých, kde bude podáváno i svaté přijímání.

Duka měl velký dar vytvářet přátelství, vzpomíná Mátl. S kardinálem sloužil 25 let

Dva dny před pohřbem bude rakev s ostatky vystavena v Kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. Modlitba a soukromé rozloučení tam budou možné ve čtvrtek 13. listopadu od 12:00 do 21:00 a v pátek 14. března od 12:00 do 18:00 hodin. Do večera ve středu 12. listopadu mohou lidé podepisovat kondolenční knihu v recepci Arcibiskupského paláce.

Dukovo tělo má spočinout v katedrále v Arcibiskupské kapli. Je jedinou kaplí nové části katedrály s ostatky pražských arcibiskupů minulého století. Jsou v ní uloženy ostatky kardinálů Františka Tomáška (1899-1992), Karla Kašpara (1870-1941) a Miloslava Vlka (1932-2017).

