Kara v letech 2021 až 2022 prošla insolvencí, z níž ji úspěšnou reorganizací dostal Rinth za pomoci skupiny Natland. V úpadku Kara skončila za vlastnictví investiční skupiny C2H podnikatele Michala Mičky, který Karu od Rintha koupil v roce 2018.

Společnost má v Česku a na Slovensku 32 prodejen. „Za poslední tři roky se po záchraně firmy zisk pohyboval v rozmezí 40 až 50 milionů korun,“ uvedl Natland. Nového vlastníka, který by měl podniku přinést další rozvoj, budou stávající vlastníci hledat za pomoci poradenské společnosti Roklen.

Se skupinou Natland se letos čtyřiasedmdesátiletý Rinth spojil kvůli záchraně Kary, kterou od 90. let budoval. V úpadku Kara skončila v únoru 2021. Rinth její řízení opět převzal v květnu 2021 a záchranu financoval vložením vlastních téměř 100 milionů korun.

Reorganizační plán, který připravila investiční skupina Natland, Kara splnila 1. dubna 2022. Rinth v podniku získal 80 procent, Natland pětinu.

„Před lety jsem se do svého podniku vrátil, abych ho zachránil, což se s mým týmem a Natlandem podařilo. Úspěšně jsme dostali Karu zpátky do kondice, vyleštili jsme značku, zbavili ji nánosů závazků z covidu a dalších,“ uvedl Rinth.

Nyní by se podle něj měla Kara dál posunout, měla by přijít s novou strategií, vizí a ambicemi rozvoje. „Na to už musí přijít nový management, protože je to záležitost dalších pěti až sedmi let,“ uvedl Rinth, který se značkou Kara spojil celý svůj život.

Značka Kara, jejíž vznik sahá do roku 1948, má podle Natlandu potenciál nejen na českém trhu, ale i ve středoevropského regionu. K dalšímu rozvoji proto potřebuje silného partnera.

„Nemáme dostatečnou expertizu na to, dále rozvíjet firmu sami, dát tomu více než pan Rinth. Naše know-how je jinde,“ uvedl zakladatel investiční skupiny Natland Tomáš Raška.

Podle poslední zveřejněné účetní závěrky ve Sbírce listin měla Kara v roce 2023 tržby 327 milionů korun a čistý zisk 39 milionů korun. Přes 57 milionů korun tržeb získala z exportu. Zaměstnávala 148 lidí. Hodnota její aktiv ke konci roku 2023 činila téměř čtvrt miliardy korun.