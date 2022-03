Gazdík radí Ukrajincům kvůli kapacitám škol, ať volí i jiná místa než Prahu

„Problémy mohou podle Gazdíka nastat jen lokálně, v Praze a prstenci kolem hlavního města je podle něj prostor pro navyšování kapacit nízký.

Jednal s ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebyjnisem. „Snažíme se informovat, že v Praze je problém se zařazením jejich dětí do školek a škol. I ukrajinské velvyslanectví doporučuje ženám, pakliže chtějí mít děti ve škole a školce, aby vynechali Prahu a prstenec kolem z úvah, že tady budou bydlet,“ řekl Gazdík ve Sněmovně.

Vláda ve středu schválila návrh, podle kterého budou uprchlíci z Ukrajiny moci v Česku podat přihlášku na maturitní obory do 5. dubna. Prodloužil by se tak termín, který skončil 1. března. Do nematuritních oborů by se uprchlíci mohli hlásit do 8. dubna. Podle dalšího návrhu by do dětských skupin brzy mohly začít chodit i děti ukrajinských uprchlíků. ředitelům, rodičům i žákům,“ podotkl.

Zákony, které mají pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, bude Sněmovna schvalovat na mimořádné schůzi v pátek.