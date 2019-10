Podpora ČSSD v září klesla na hranici vstupu do Sněmovny, ukazuje průzkum

Podpora vládní ČSSD v září o jeden procentní bod klesla, dostala se tak na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Naopak o dvě procenta na 6,5 posílila od srpna KSČM. Ve volbách by opět zvítězilo ANO, udrželo podporu 30 procent. Podle volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by se do Sněmovny dostalo devět stran.