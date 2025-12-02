Adept na ministra se na Hradě omlouval za češtinu. Mluví jí měsíc, zažádá o občanství

Prezidenta Pavla podle svých slov Bednárik překvapil i tím, že už má v šuplíku i připravenou i žádost o české občanství, i když to není podmínkou, aby mohl být ministrem dopravy jmenován.
Slovenské občanštví měl v době, když byl od května 2009 do června 2010 ministrem dopravy ve vládě Jana Fischera, Gustáv Slamečka, a byl to vůbec první případ, kdy byl ministr české vlády bez českého občanství. Slamečka ho získal později.
Kandidát na premiéra, šéf ANO Andrej Babiš, je také rodák ze Slovenska, ale má české občanství.
Bývalý generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik kvůli nominaci do vlády oznámil minulý týden rezignaci na funkci generálního ředitele Železnice Slovenské republiky
Do vlády ho navrhlo hnutí SPD, které se rozhodlo nominovat do kabinetu Andreje Babiš nestranické odborníky.
„Bylo to hodně příjemných čtyřicet minut a taky poučných pro mě, Překvapila mě hloubka a šíře zájmu pana prezidenta o dopravní infrastrukturu a dopravu jako celek,“ řekl na Hradě Bednárik.
Řekl, že dění kolem Správy železnic sleduje z povzdálí a s hrůzou. Správní rada SŽ v pondělí odvolala z funkce generálního ředitele Jiřího Svobodu, do jmenování nového šéfa firmu vede náměstek Mojmír Nejezchleb. Policie prověřuje některé zakázky, v domě Svobody našla přes 80 milionů korun.
„Čeká mě, nebo toho, kdo bude ministrem dopravy, hodně práce a krizového řízení,“ řekl Bednárik.
Po poslední srážce vlaků v ČeskU má jako svoji prioritu metodiku vzdělávání některých profesí na železnici. Při srážce vlaků na Českobudějovicku se před dvěma týdny zranily desítky lidí. Příčinou bylo podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky pravděpodobně to, že rychlík projel návěstidlo stůj.
Kandidát do vlády hovořil i o přípravě vysokorychlostních tratí. Pavla informoval o případné nutnosti investic ve výši 1,1 bilionu korun. „Všichni se těšíme na vysokorychlostní tratě, ale nikdo ještě nespočetl, jestli bude Brno-Praha stát 1500 korun, nebo to bude muset být dotováno miliardami ročně, aby byla zajištěna provozuschopnost,“ řekl Bednárik.