Rychlotituly z éry Nerudové řeší úřad, závěr bude až po prezidentských volbách

Ve středu na to upozornily Seznam Zprávy. Uvedly, že poslední letošní zasedání Rady Národního akreditačního úřadu, kde by se případy měly řešit, bude ve čtvrtek. Předseda rady a bývalý ministr školství Robert Plaga potvrdil, že body, které se týkají Mendelovy univerzity, projednány nebudou.

„Na program se dostanou až 19. ledna příštího roku, zveřejnění příslušného úředního zápisu s verdiktem lze dle zvyklostí čekat až na počátku února, tedy po volbách,“ uvedl server. První kolo prezidentských voleb se bude konat v pátek 13. a v sobotu 14. ledna 2023. Plaga však odmítl, že by obě věci byly posunuty účelově kvůli prezidentské kandidatuře bývalé rektorky.

„Není to nic nestandardního,“ uvedl pro Seznam Zprávy Robert Plaga. Doplnil však, že jisté pozdržení je dáno i tím, že Mendelova univerzita „plně využívá lhůty“, které jí dává zákon.

Akreditační úřad prověřuje ve dvou oddělených správních řízeních podezření, že se na univerzitě závažně porušovala pravidla. Například, že někteří studenti univerzity přišli nezvykle rychle k doktorskému titulu Ph.D.

Už dříve zveřejněná podezření na Mendelově univerzitě se týkají její Provozně ekonomické fakulty. Prověřuje se například to, že značný počet studentů doktorského studia skončil za dobu výrazně kratší, než jsou standardní tři roky. V dříve kontrolovaném období získalo podle dosavadních zjištění „rychlotitul“ za 22 až 30 měsíců hned 14 studentů.

Univerzita pochybila už dříve, řekl úřad

Univerzitu Nerudová jako rektorka řídila od února 2018 do konce ledna letošního roku. Dle předchozích závěrů kontrolorů neměla ani dodatečně nastavená opatření proti podvodům a plagiátorství.

Akreditační úřad proto už v květnu rozhodl, že brněnské univerzitě u doktorských oborů ekonomického zaměření odebere takzvaný institucionální akreditaci. To by mělo znamenat, že škola si nové studijní programy s tímto zaměřením už nebude moci schvalovat sama, ale musela by o to vždy žádat úřad.

Dané rozhodnutí akreditačního úřadu je ale i po pěti měsících nepravomocné. Brněnská vysoká škola se totiž odvolala. Na základě srpnového verdiktu přezkumné komise byl poté případ vrácen Plagově Radě Národního akreditačního úřadu k novému projednání, které se zatím neuskutečnilo.

Další, tedy druhá, úřední kontrola s nejasným dopadem na chod univerzity se podle Seznam Zpráv týkala několika desítek studijních programů napříč celou univerzitou. K čemu přesně dospěla, není na rozdíl od zmíněných „rychlotitulů“ jasné. Kontrolní zpráva není bez projednání radou veřejně přístupná. Jediné, co je známe je, že univerzita si na maximum protáhla čas na podání připomínek.

„Univerzita se ke zprávě z kontroly vyjádří do termínu, který byl stanoven Národním akreditačním úřadem. Obsah námitek je předmětem řízení s NAÚ,“ sdělila v úterý na dotaz Seznam Zpráv mluvčí vysoké školy Tereza Pospíchalová. To, že by šlo ze strany školy o taktiku Pospíchalová odmítá. Podle jejích slov je nutné materiál nastudovat tak, aby bylo možné reagovat na jednotlivé podněty.

„Továrna na tituly“

V návaznosti na proběhlé kontroly se nyní řeší, kdo ponese za pochybení odpovědnost. Nerudová si totiž případný podíl viny nepřipouští a pouze ukazuje na nové vedení fakulty, kterou již několik let vede Pavel Žufan.

Žufan v minulosti řešil i agendu ohledně zahraničních studentů. Právě jeho fakulta jich v předchozích letech několik přijala do doktorského studijního programu. Jednalo se o studenty zejména z Německa či Rakouska. Univerzita současně spolupracovala s rakouskou agenturou Institut für Management. Ta zájemcům nabízela poměrně snadnou cestu k doktorátu z ekonomie. Na svém webu tehdy získání titulu vyčíslila na 25 tisíc eur.

To byl také důvod, že se v Rakousku začalo o Mendelově univerzitě mluvit jako o „továrně na tituly“. Šéf dané agentury Wolfgang Reiger na dotaz Seznam Zpráv řekl, že v Brně byl v kontaktu vždy s Žufanem, ale s Nerudovou nikoliv.

„Za uskutečňování studijního programu je odpovědný děkan fakulty,“ řekla pro Seznam Zprávy Nerudová. Ta byla v letech 2009 až 2014 na Provozně ekonomické fakultě proděkankou. K tomu stále stojí v čele jedné z kateder (Ústav účetnictví a daní). I přes nedokončené šetření úřadu opakovaně zdůrazňuje, že v její kariéře na rozdíl od jiných prezidentských kandidátů žádná temná místa nejsou.

Škola provedla vnitřní audit

„Jako svou silnou stránku vnímám i to, že nemusím obhajovat svou minulost a plýtvat tím časem, který nám všem běží,“ prohlásila dokonce minulý týden v Praze před novináři.

Kontrolou studia se zabývá i samotná univerzita, rozhodla se totiž pro vnitřní audit. Jeho výsledky však známé nejsou. Podle Seznam Zpráv se však mluví o tom, že na Provozně ekonomické fakultě škola během léta došla k závěru, že 12 z celkem asi pěti desítek kontrolovaných absolventů podmínky pro udělení titulu Ph.D. nesplnili. To však samotná škola nepotvrdila.

Seznam Zprávy však upozornily na to, že mají i jména, která jsou na seznamu uvedena. Z informací vyplývá, že dvě třetiny jsou absolventi z německy mluvících zemí a jedna absolventka je původem z Ruska. Absolvent doktorského programu, který přednáší na zahraničních univerzitách v medicínském oboru, pro server zdůraznil, že všechny předepsané náležitosti studia splnil, včetně jeho délky.

Už v dubnu, kdy kauzu brněnských rychlostudentů otevřel týdeník Hrot, hovořila bývalá rektorka a nyní prezidentská kandidátka Nerudová o tom, že ona sama udělala vše, aby zjištěné prohřešky byly napraveny.

Danuše Nerudová @danusenerudova Na útoky na svou osobu už jsem si za ty roky zvykla. Vždy k nim ale přistupuji čelem a chci otevřeně komunikovat pravdivé informace.



Mé celé vyjádření tedy najdete ve vlákně. https://t.co/p2aAFIMX9h oblíbit odpovědět

Ačkoliv se Danuše Nerudová ke spoluzodpovědnosti nehlásí, předseda Rady Národního akreditačního úřadu Robert Plaga by viděl osobní zodpovědnost ve dvou rovinách. Nikoliv jen na děkanovi fakulty.

„Primární zodpovědnost leží na vedení fakulty, druhotně jde ale i o kontrolní mechanismy celé univerzity,“ komentoval Plaga, i když nikoho nejmenoval.

Škola je však prý připravena vyvodit ze zjištěných skutečností závěry, až pokud se podezření potvrdí. O postihu nějakého konkrétního člověka zatím ale nemluví.

„V případě, že by se něco takového (nestandardní studium) prokázalo, pak bychom z toho vyvozovali důsledky jak z pohledu procesů, tak z pohledu personální odpovědnosti,“ dodala mluvčí brněnské zemědělské a lesnické univerzity Tereza Pospíchalová.