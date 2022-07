Kandidáti na prezidenta by měli do dneška zřídit transparentní účet

Mezi nimi je i bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Podle volebních průzkumů patří společně s generálem Petrem Pavlem k hlavním favoritům voleb. Zda se ale zúčastní, chce říci až v listopadu. Za voliči již jezdí, nejde ale podle něj o prezidentskou kampaň, ale o podporu hnutí ANO před komunálními a senátními volbami.

Pokud se rozhodne do voleb zasáhnout, chce tak učinit díky podpisům poslanců svého hnutí. Ke kandidatuře je potřeba 50 tisíc podpisů voličů, nebo 20 poslanců či deseti senátorů.

Ani Pavel oficiálně kandidaturu neoznámil, deklaroval o ni ale zájem. Naplno chce kampaň a sběr petičních podpisů pod kandidaturu zahájit na konci srpna. Již nyní mu mohou příznivci podepsané petiční archy zasílat. Pavel představil i své sponzory z řad významných podnikatelů.

Ve volebních průzkumech se na dalších místech pohybují odborový předák Josef Středula, senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer nebo bývalá rektorka Danuše Nerudová. Středula, kterého, stejně jako Babiše, podporuje současný prezident Miloš Zeman, svou kandidaturu ohlásil počátkem května. Hilšer se k ní přihlásil již na podzim 2019.

ČTK sdělil, že ve stejnou dobu zahájil i sběr podpisů, nyní jich má několik tisíc. Spoléhá zejména na pomoc neplacených dobrovolníků. Jeho kampaň spočívá v setkávání s lidmi u petičního stánku, v hospodě, na debatách nebo festivalech. Využít plánuje „záměrně omezené prostředky“.

To Fischer kandidaturu zatím oficiálně neoznámil. „Nicméně oslovuji podporovatele a dobrovolníky,“ sdělil ČTK. Dodal, že za současné situace je plně vytížen prací v Senátu. Kampaň zatím nevede.

Voliče se snaží oslovit Nerudová, která od začátku června zahájila sběr podpisů po celé republice. „Podpisy budeme finálně počítat a kontrolovat po létě, ale odezva je úžasná a nemám obavu, že bych nezískala dostatek podpisů,“ uvedla. V rámci kampaně se soustředí na cesty za lidmi po ČR.

Do voleb se hlásí i několik podnikatelů, a to matematik Karel Janeček, který si kampaň platí z vlastních peněz, nebo někdejší sportovní televizní komentátor Karel Diviš. Ten má asi 15 tisíc podpisů a v jejich sběru chce pokračovat. „Vedeme kontaktní kampaň. To znamená, že osobně objíždím různá místa republiky, setkávám se s lidmi na ulici,“ sdělil ČTK. Dodal, že během filmového festivalu v Karlových Varech využil i billboardovou kampaň.

Podnikatel Tomáš Březina nasbíral podle ředitele své kampaně Jaroslava Navrátila 60 tisíc podpisů a shání další. Má k dispozici tým dobrovolníků a podporovatelů, který čítá přes 400 osob. V rámci kampaně má Březina v plánu setkávání s běžnými lidmi i s majiteli firem a institucí.

Potřebných 50 tisíc podpisů podle svých slov sehnal i Jiří Kotáb, který se označuje za prvního tělesně postiženého kandidáta na českého prezidenta. I on chce v získávání petentů pokračovat. Kampaň vede jako kontaktní. „Navštěvujeme rehabilitační zařízení, lázně, ústavy sociální péče a mnohé další,“ uvedl.

Několik tisíc podpisů má i bývalý rektor Tomáš Zima. ČTK řekl, že kampaň vede prostřednictvím sociálních sítí, jeho stánky se budou postupně objevovat na různých místech ČR, dosud byly umístěny hlavně v Praze.

Kandidovat chce i teolog a mediální expert Ivo Mareš. Sběr podpisů zahájil počátkem května, blíží se k hranici 10 tisíc, sdělil ČTK. „Jezdím po České republice, setkávám se s lidmi a diskutujeme o tom, co je aktuálně nejvíce trápí, co by chtěli změnit a jaká očekávání si spojují s novým prezidentem,“ popsal svou kampaň. Prioritou je pro něj aktuálně kontaktní kampaň, na podzim bude využívat i propagaci na sociálních sítích a venkovních reklamních plochách.

Kolem 40 tisíc nasbíraných podpisů má předseda hnutí PES Jakub Olbert. ČTK řekl, že kampaň vede na setkáních vlasteneckých skupin. Zásadní propagaci plánuje na podzim, a to v podobě „fyzické obrany našich práv a svobod“.

Zhruba pěticiferný počet podpisů na podporu kandidatury zatím sesbíral komunistický kandidát Josef Skála, který kampaň financuje z příspěvků sympatizantů. „Na billboardy i jiné nákladnější prezentace to nevydá. Tím víc jezdím za voliči napříč republikou,“ uvedl.

Podpisy občanů sbírá i bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková, komik Miloš Knor nebo europoslanec za SPD Hynek Blaško. Naopak cestou podpisů bývalých poslanců se rozhodla jít prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová. Již dříve oznámila, že jí kandidaturu podepsalo 20 poslanců z minulé Poslanecké sněmovny. Původně avizovala i sběr petičních podpisů, od něj ale ustoupila. Kampaň chce vést kontaktní. „Bude jasná, jednoduchá a věřím, že oslovující všechny,“ uvedla.

Zájem o prezidentskou kandidaturu oznámili dále například Vladimír Boštík, Jana Peterková, Ivan Smetana nebo Miluše Šubrtová.