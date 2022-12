Ivana Tykač v úvodu popisuje, jak ji pobavila poznámka osmileté dcery, že kdyby byla prezidentkou, nařídila by, aby lidé nemuseli brzy vstávat. Napadlo ji, na co by se děti rády zeptaly kandidátů na Hrad.

„Oslovili jsme všechny známé kandidáty, ale generál Petr Pavel naši nabídku několikrát odmítl. Prý z kapacitních důvodů,“ vysvětlila Ivana Tykač.