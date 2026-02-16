Motoristé ukáží náhradníka do vlády za Turka. Okamura řekl, že to je dobře

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Vicepremiér a první místopředseda ANO Karel Havlíček uvedl, že krátkodobě lze vést dvě ministerstva s rozdílnými agendami, dlouhodobě by to však byl problém.
„Jako neministr jsem se rozhodl, že nabídnu panu premiérovi možnost, že bychom nominovali ministra na post životního prostředí, kde já sedím jako zmocněnec. Bude to ministr, který bude velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích vidí,“ uvedl Turek v neděli na svém Instagramu.
|
Bude dělat, co mi na očích vidí, řekl Turek. Oznámí nového kandidáta na ministra
Ministerstvo životního prostředí zatím vede šéf Motoristů Petr Macinka, který je zároveň ministrem zahraničí. Náměstkem na MŽP za Motoristy sobě je Jaromír Wasserbauer, kandidátem do vlády by však mohl být spíše některý z poslanců hnutí.
Turek je vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Prezident Petr Pavel ho odmítl jmenovat kvůli některým jeho postojům.
Koncem ledna Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat Turka členem vlády. Zprávy, které od Macinky obdržel, prezident zároveň zveřejnil.
Macinka je prezidentovi doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře. „Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě,“ napsal Macinka ve zprávě hlavě státu.
Na podporu prezidenta se před dvěma týdny v Praze a o víkendu ve stovkách měst a obcí v Česku konala shromáždění pořádaná spolkem Milion chvilek pro demokracii.