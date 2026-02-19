Prezident Pavel přijme kandidáta Motoristů sobě do vlády Červeného

„Udělali jsme ústupek Pražskému hradu,“ řekl poslanec za Motoristy sobě Filip Turek, původní kandidát do vlády, kterého ale Pavel odmítl jmenovat.
Prezident jej odmítl jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Vládní koalice pro Turka vytvořila post vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal.
Červený s ním chce úzce spolupracovat. „Jelikož Turkovi zůstává agenda emisních povolenek a Green Dealu, tak tam, kde to bude možné, budeme s Turkem jezdit společně. Budeme tam vystupovat jako silný tandem,“ uvedl Červený.
„Budeme se věnovat tomu, čemu se má ministerstvo životního prostředí věnovat, a to je ochrana přírody. Chceme, aby emisní povolenky byly narovnávány do prapůvodní myšlenky a ne do něčeho, co zničí náš průmysl,“ řekl kandidát do vlády.
„Nejsme proti přírodě, jsme proti bezduché zelené ideologii,“ prohlásil také Červený, který nyní působí v hospodářském výboru Sněmovny.
Před volbami do Sněmovny řekl, že se bude snažit, aby prosadil osekání řady byrokratických nesmyslů, což umožní lepší fungování firem.