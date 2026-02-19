Prezident Pavel přijme kandidáta Motoristů sobě do vlády Červeného

Prezident Petr Pavel se dopoledne setká s kandidátem Motoristů sobě na ministra životního prostředí Igorem Červeným, chce si vyslechnout jeho názory. Prezident předpokládá, že Červeného jmenuje ministrem příští týden a vláda Andreje Babiše tak bude kompletní.
Původní nominant Motoristů na ministra Filip Turek a jeho náhradník Igor...

Původní nominant Motoristů na ministra Filip Turek a jeho náhradník Igor Červený na tiskové konferenci vlády. (16. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Poslanec Igor Červený (Motoristé) hovoří na schůzi Poslanecké sněmovny, 30....
Původní nominant Motoristů na ministra Filip Turek a jeho náhradník Igor...
Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního...
Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního...
„Udělali jsme ústupek Pražskému hradu,“ řekl poslanec za Motoristy sobě Filip Turek, původní kandidát do vlády, kterého ale Pavel odmítl jmenovat.

Prezident jej odmítl jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Vládní koalice pro Turka vytvořila post vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal.

Červený s ním chce úzce spolupracovat. „Jelikož Turkovi zůstává agenda emisních povolenek a Green Dealu, tak tam, kde to bude možné, budeme s Turkem jezdit společně. Budeme tam vystupovat jako silný tandem,“ uvedl Červený.

„Budeme se věnovat tomu, čemu se má ministerstvo životního prostředí věnovat, a to je ochrana přírody. Chceme, aby emisní povolenky byly narovnávány do prapůvodní myšlenky a ne do něčeho, co zničí náš průmysl,“ řekl kandidát do vlády.

„Nejsme proti přírodě, jsme proti bezduché zelené ideologii,“ prohlásil také Červený, který nyní působí v hospodářském výboru Sněmovny.

Před volbami do Sněmovny řekl, že se bude snažit, aby prosadil osekání řady byrokratických nesmyslů, což umožní lepší fungování firem.

Odškodné za blokaci lodi s migranty. Itálie zaplatí neziskovce v přepočtu 1,8 milionu

Migranti z lodi Sea-Watch 3 mohli po dvou týdnech opustit palubu a vstoupit na...

Itálie musí vyplatit neziskové organizaci Sea-Watch 76 tisíc eur (1,8 milionu korun) za protiprávní zabavení plavidla v roce 2019. Ve středu o tom rozhodl soud v Palermu. Úřady tehdy loď zablokovaly...

18. února 2026  19:19,  aktualizováno  20:56

O dost zdraží počítače, mobily i auta. Vše kvůli AI, bere čím dál víc paměťových čipů

Pohled na čerstvě osazenou PCB. Jde o testovací várku, kde nejsou osazeny USB...

Globální trh s elektronikou čelí krizi v důsledku nedostatku paměťových čipů, který je výsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). To vede k prudkému růstu cen...

18. února 2026  20:42

