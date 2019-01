Je tu nový návrh, aby hradní kancléř musel mít prověrku pro stupeň tajné

11:11 , aktualizováno 11:11

Kancléř prezidenta republiky by napříště měl mít povinně prověrku na druhý nejvyšší stupeň tajné. Pokud by do dvou let takovou prověrku nezískal, musel by funkci na Hradě opustit. Navrhují to jako nový zákon společně poslanci hnutí STAN a Piráti.