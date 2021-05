Mynář před poslanci znovu odmítl tříletý trest pro šéfa Lesní správy Lány

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík neprosadil usnesení, jímž by rozpočtový výbor Sněmovny vyjádřil údiv na nulovou reflexí rozsudku ze strany Kanceláře prezidenta republiky.

Pro kancelář prezidenta na rok 420 milionů Rozpočtový výbor schválil v úterý návrh rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky na rok 2022 s výdaji 420 milionů korun. Proti letošnímu rozpočtu o 2,7 milionu korun méně.

„Jak by Kancelář prezidenta zareagovala, kdyby rozsudek byl pravomocný?“ zeptal se Ferjenčík. „Věřím, že v této zemi platí právní stát, jak má, a věřím v nevinu pana Balka,“ opáčil mu hradní kancléř. A dodal, že by jistě i poslanec Pirátů chtěl mít takového šéfa, který by stál za ním a hájil by ho, kdyby řešil podobný problém.

„Pana ředitele Baláka znám a celá ta kauza mě provází pět let,“ řekl poslancům rozpočtového výboru Vratislav Mynář.

V červnu roku 2017 státní zástupce oznámil, že policie zadržela tři lidi kvůli podezření ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších trestných činů, které se týkají tendrů Lesní správy Lány. Ta je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky.

Zakázka, která se řešila u soudu, se týkala zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava, a to druhé etapy. Součástí byla i rekultivace. Hodnota zakázky s DPH přesáhla 200 milionů korun.