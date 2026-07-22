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Prezidentovi přišly na Hrad výhrůžné dopisy, policie už má podezřelého

Kateřina Vaníčková
  13:29

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Prezident Petr Pavel. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Do Kanceláře prezidenta republiky za poslední měsíce podle informací iDNES.cz dorazilo několik výhrůžných dopisů. Některé byly adresovány přímo prezidentovi Petru Pavlovi. Korespondenci nyní prověřuje policie. „Zabýváme se dvěma případy tohoto typu. Jeden se stal v únoru a jeden v červnu,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

Dopisy obsahují výhrůžky, vulgarismy i urážky. Policie nyní věc prověřuje. Prezident Petr Pavel už v minulosti čelil nebezpečnému vyhrožování.

Policie na začátku letošního roku obvinila muže, který na internetu v minulosti zveřejnil výhrůžný komentář, který vzbuzoval obavu o zdraví či život prezidenta, uvedla tehdy policie. Muž podle poskytnutých informací komentoval článek týkající se dvoudenní prezidentovy návštěvy v Olomouckém kraji.

Nyní však výhrůžné dopisy míří přímo na Hrad.

Můžeme potvrdit, že část korespondence adresované Kanceláři prezidenta republiky nebo přímo prezidentovi republiky má konfrontační, urážlivý či vulgární charakter.

Vojtěch Šeligamluvčí prezidenta

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