Dopisy obsahují výhrůžky, vulgarismy i urážky. Policie nyní věc prověřuje. Prezident Petr Pavel už v minulosti čelil nebezpečnému vyhrožování.
Policie na začátku letošního roku obvinila muže, který na internetu v minulosti zveřejnil výhrůžný komentář, který vzbuzoval obavu o zdraví či život prezidenta, uvedla tehdy policie. Muž podle poskytnutých informací komentoval článek týkající se dvoudenní prezidentovy návštěvy v Olomouckém kraji.
Nyní však výhrůžné dopisy míří přímo na Hrad.
Můžeme potvrdit, že část korespondence adresované Kanceláři prezidenta republiky nebo přímo prezidentovi republiky má konfrontační, urážlivý či vulgární charakter.