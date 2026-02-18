Hrad bude moci utratit částku o 82 milionu korun nižší než loni, kývli poslanci

  10:27
Kancelář prezidenta republiky bude moci letos utratit částku 421,4 milionu korun. Bud tak muset vyjít se sumou o 81,9 milionu nižší než v loňském roce. Rozpočet Hradu na letošní rok schválil ve středu rozpočtový výbor dolní komory parlamentu při projednávání jednotlivých rozpočtových kapitol.

Hradní kancléř Milan Vašina na jednání rozpočtového výboru Sněmovny (na snímku vedle předsedy výboru Vladimíra Pikory za Motoristy sobě) | foto: Josef Kopecký, iDNES.cz

„Z rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky jsou zajišťovány nejen výdaje provozního charakteru, ale i výdaje vyplývající z povinnosti řádně pečovat o kulturní památku,“ řekl při jednání výboru hradní kancléř Milan Vašina.

„Kancelář prezidenta republiky má konečnou částku výdajů 421 406 445 Kč, která představuje oproti výdajům v roce 2025 schváleným ve výši 503 314 592 Kč snížení celkových výdajů o 81 908 147 Kč. Snížení vypadá vysoké, ale je to projednáno s ministerstvem financí,“ vysvětlil kancléř.

Projednávání rozpočtu Hradu proběhlo nakonec zcela hladce, i když mezi vládní koalici, zejména mezi Motoristy sobě, a prezidentem Petrem Pavlem bylo v minulých týdnech napětí kvůli tomu, že Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka.

Schodek 310 miliard prošel. Je protizákonný, říká opozice. Vadí i Pavlovi

Spor se podařilo vyřešit, když Motoristé tento týden navrhli jiného kandidáta, poslance Igora Červeného, a s tím už Pavel nebude mít zřejmě problém. Ve čtvrtek ráno ho přijme na Hradě a příští týden v pondělí by ho měl jmenovat. Vláda Andreje Babiše složená ze zástupců ANO, SPD a Motoristů tak bude kompletní.

Vládní koalice prosadila minulý týden ve Sněmovně v prvním čtení návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. Opozici, která vládě vytýkala, že taková výše schodku je v rozporu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se nepodařilo návrh zamítnout nebo vrátit k přepracování. Definitivně by Sněmovna měla rozpočet schválit na březnové schůzi.

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, od soudu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš Sivák kvůli surové vraždě tříletého chlapce.

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše Siváka za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch mě na tělíčku neustále četné modřiny. Vše...

18. února 2026  9:38,  aktualizováno  10:35

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

Ilustrační snímek

Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život.

18. února 2026  9:01,  aktualizováno  10:32

Mrznou vojáci i drony. Ukrajinskou obranu pomáhá držet v chodu sádlo

Ukrajinský voják prochází kolem vozidla Humvee, které je opatřené...

Před časem operovala Aliho jednotka v mrazivých teplotách se stíhacím dronem, když náhle zamrzla kamera. Zmařilo to jejich misi odhalit a zneškodnit přicházející ruský útok. Teploty na...

18. února 2026  10:31

Dvě stě lidí přišlo o dvě stě milionů. Soud podvodníkovi o rok zkrátil osmiletý trest

Obžalovaný Aleš Vrubel (vpravo) na jednání olomouckého krajského soudu 18....

Olomoucký vrchní soud ve středu snížil o rok na sedm let trest vězení padesátiletému Aleši Vrubelovi z Přerova za investiční podvody, ve kterých přišlo podle rozsudku přes 200 lidí o zhruba 191...

18. února 2026  8:34,  aktualizováno  10:29

V Kalifornii našli po pádu laviny šest lyžařů, dalších devět se pohřešuje

Členové záchranného týmu v oblasti Soda Springs v Kalifornii, kde došlo k pádu...

Po pádu laviny nedaleko jezera Tahoe v severní Kalifornii je nezvěstných devět lyžařů. Záchranáři v hornaté divočině zachránili šest dalších lyžařů, kteří lavinu přežili, ale zůstali uvěznění pod...

18. února 2026  7:15,  aktualizováno  10:24

Trumpova politika přináší plody. Japonsko oznámilo obrovské investice v USA

Donald Trump (16. února 2026)

Japonsko bude investovat do tří energetických a průmyslových projektů ve Spojených státech v hodnotě 36 miliard dolarů (738 miliard Kč). V úterý to na sociální síti Truth Social oznámil americký...

18. února 2026  10:21

Místo dalších center radši mobilní kontejnery. Pavel probírá problém drog v Praze

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Prahy...

Český prezident Petr Pavel dnes pokračuje ve své dvoudenní návštěvě metropole. Jako první se zaměřil na Prahu 5, kde probíhala debata na téma drogové problematiky. Pavel nesouhlasí se zřízením nového...

18. února 2026,  aktualizováno  10:13

Pytlák zastřelil v soukromé honitbě dvanácteráka, prozradily ho maličkosti

LETNÍ JÍZDA: Farma Racov, lesní zvěř, laň, jelen evropský, muflon, daněk

Až dva roky vězení hrozí sedmačtyřicetiletému muži, který v soukromé honitbě na Tachovsku zastřelil jelena dvanácteráka. Prozradila ho krev. K tomuto lovu neměl oprávnění.

18. února 2026  10:13

Chodov dluží za teplo 60 milionů, kvůli sporu o rozvody. Starosta píše Babišovi

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Na více než 60 milionů korun se vyšplhal dluh Chodova na Karlovarsku vůči dodavateli tepla a teplé vody. Důvodem je vleklý spor chodovské radnice se společností Marservis, která si neoprávněně činí...

18. února 2026  10:06

Duran Duran míří do Česka. Nadčasoví inovátoři v Praze zahrají po 14 letech

Britská hudební skupina Duran Duran

Legendární britská kapela Duran Duran se po 14 letech vrací do Česka. Svou nadčasovou a inovativní tvorbou, která stále dokáže reagovat na aktuální trendy, se za více než čtyři dekády zařadila mezi...

18. února 2026  10:05

Jsem fakt špatný herec, říká Tom Sean Pšenička. A poté se stal osobností roku

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Tom Sean Pšenička, herec ze seriálu Ratolesti a...

Herecké sebevědomí je podle něj křehké. A možná i proto působí Tom Sean Pšenička v seriálu Ratolesti tak přesvědčivě. Za „civilní a soustředěný výkon, který i arogantní postavě dává lidský rozměr“ si...

18. února 2026

