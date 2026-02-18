„Z rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky jsou zajišťovány nejen výdaje provozního charakteru, ale i výdaje vyplývající z povinnosti řádně pečovat o kulturní památku,“ řekl při jednání výboru hradní kancléř Milan Vašina.
„Kancelář prezidenta republiky má konečnou částku výdajů 421 406 445 Kč, která představuje oproti výdajům v roce 2025 schváleným ve výši 503 314 592 Kč snížení celkových výdajů o 81 908 147 Kč. Snížení vypadá vysoké, ale je to projednáno s ministerstvem financí,“ vysvětlil kancléř.
Projednávání rozpočtu Hradu proběhlo nakonec zcela hladce, i když mezi vládní koalici, zejména mezi Motoristy sobě, a prezidentem Petrem Pavlem bylo v minulých týdnech napětí kvůli tomu, že Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka.
|
Schodek 310 miliard prošel. Je protizákonný, říká opozice. Vadí i Pavlovi
Spor se podařilo vyřešit, když Motoristé tento týden navrhli jiného kandidáta, poslance Igora Červeného, a s tím už Pavel nebude mít zřejmě problém. Ve čtvrtek ráno ho přijme na Hradě a příští týden v pondělí by ho měl jmenovat. Vláda Andreje Babiše složená ze zástupců ANO, SPD a Motoristů tak bude kompletní.
Vládní koalice prosadila minulý týden ve Sněmovně v prvním čtení návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. Opozici, která vládě vytýkala, že taková výše schodku je v rozporu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se nepodařilo návrh zamítnout nebo vrátit k přepracování. Definitivně by Sněmovna měla rozpočet schválit na březnové schůzi.