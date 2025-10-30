Otakar Foltýn se po angažmá na Úřadu vlády vrátil k prezidentovi na Hrad

Na začátku října Otakar Foltýn oznámil, že rezignoval na post vládního koordinátora pro strategickou komunikaci. Po skončení mise na Úřadu vlády opět zamířil na Hrad, odkud byl uvolněn. Nic se nezměnilo ani na jeho pozici, pracuje jako zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, jak potvrdil iDNES.cz.
Foltýn svůj odchod z pozice koordinátora pro strategickou komunikaci státu avizoval už v září v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Dlouhodobě jsem avizoval, že v pozici skončím bez ohledu na výsledek voleb. Takže teď jen potvrzuji to, co jsem sliboval,“ řekl Foltýn. Už na začátku října uvedl, že se vrátí na Pražský hrad.

Foltýn rezignoval na post koordinátora strategické komunikace státu

„Na pozici jsem byl ‚zapůjčen‘ na omezenou dobu a tu jsem výrazně překročil. Od začátku jsem říkal, že jde o krizový management, nikoliv o něco, co bych měl dělat trvale. Funkce by ale měla zůstat zachována – klidně ať ji zastává běžný úředník nebo expert na komunikaci,“ uvedl tehdy také v rozhovoru.

Foltýn absolvoval důstojnický kurz na Vojenské akademii ve Vyškově a vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je expertem na mezinárodněprávní aspekty vojenských operací. V minulosti se zúčastnil misí v Kosovu i Afghánistánu.

Od července 2022 do února 2023 byl velitelem Vojenské policie, následně působil ve vojenské kanceláři Pražského hradu. Koordinátora pro strategickou komunikaci státu vykonával zhruba rok a půl. Nyní se plně vrátil na Hrad.

