La Manche nepřekonal. Peníze pro nemocnou Amálku však plavec získal

„Jsme moc rádi, že Marek upozornil na naši sbírku na transparentním účtu Sanatorií Klimkovice, kam lidé přispívají Amálce na rehabilitace. Poslali okolo 78 tisíc. To je víc, než jsme původně chtěli,“ říká matka školačky Jitka Vorálková.
Amálka potřebuje kvůli vzácné genetické nemoci rehabilitace, které nehradí pojišťovny. Má extrémně křehké kosti, které se snadno lámou. První zlomeninu měla už v děloze, další krátce po narození a pak dalších dvacet. Prodělala i řadu těžkých operací, další ji čeká 6. října.
Máma Amálky je ráda, že jim Marek pomohl. „Mrzí nás, že svůj sen si zatím nesplnil. Byl připravený, odhodlaný a natěšený. O to větší bylo jeho zklamání, když nemohl plavat. Ale věřím, že i to se mu brzy podaří a zvládne to,“ dodává matka dvojčat, Amálie a Matyáše.
Společně s dětmi se těší na to, že budou sledovat plavbu v přímém přenosu, a pak se sejdou i osobně.
Rodina Amálky žije v Praze, kde osmatřicetiletý Marek Protiva z Hradce Králové pracuje a plave ve Vltavě. I Amálka, která jinak sportovat nemůže, se ve vodě cítí dobře. Trénuje paraplavání a ráda by jednou vyhrála velký závod. Protiva slíbil, že i v tom ji podpoří. Osobně se ale poprvé setkají až poté, co přeplave La Manche. Další pokus má mít v týdnu od 14. do 20. září. Do té doby musí kromě práce denně trénovat a zapomenout na zklamání.
Bylo hezky, ale pokus zhatil silný vítr
Ve středu 20. srpna bylo v anglickém Doveru krásné počasí, proto se nechtěl smířit s tím, že nemůže vyplavat. Podle lodivoda byl však nad kanálem silný vítr, který by ohrožoval jeho bezpečnost.
„Zdráhal jsem se uvěřit, že by mě silné proudy mohly odnést daleko od lodi. Byl jsem nabuzený. Strašně jsem chtěl do vody. Věřil jsem, že poplavu jako torpédo,“ líčí Protiva.
Poslechl ale jednoho z pěti členů svého týmu. Zkušený 47letý plavec Michal Štengl z Českolipska mu řekl, že musí věřit lodivodovi, který dobře ví, co se na kanále děje.
Rozhoduje zkušený lodivod
„Lodivoda máme odzkoušeného. Doprovázel přes kanál už spoustu českých sólových i štafetových plavců a s dalšími je domluvený. Přesně ví, kdy je cesta riskantní a kdy ne. Roli hraje hlavně vítr, odliv a příliv, ale i rychlost plavce. A také pořadí, které má každý plavec na své lodi. Když se posune start jednoho, posouvají se i další. Každá loď může doprovázet jen jednoho plavce a lodivod si obvykle nasmlouvá čtyři na týden,“ vysvětluje Štengl.
Věděl, co Marek prožívá. Před čtyřmi lety zažil totéž. „Zaplaví vás silné emoce. Nechcete věřit, že to nejde. Myslíte na cíl, na tým i peníze. Taková akce stojí kolem čtvrt milionu korun. V tu chvíli máte pocit, že se vám hroutí svět,“ říká Štengl.
Sám tehdy přeplaval Lamanšský průliv také v září, ale až na třetí pokus. První termín na začátku léta musel zrušit, protože kvůli covidu byly zavřené bazény a neměl kde trénovat. Podruhé čekal na start se svým týmem v Doveru na přelomu srpna a září. Stejný lodivod ale posouval termín kvůli počasí tak dlouho, že se plavby nedočkal.
Když odjížděl domů, nový termín neměl. Ale po třech týdnech mu lodivod zavolal, když byl na služební cestě ve Švédsku, že za dva dny může plavat. Okamžitě odletěl domů, sbalil se, odjel a kanál přeplaval.
Marek Protiva doufá, že se totéž podaří i jemu. I když byl minulý týden sklíčený a nebylo mu do řeči, čekání v Doveru využil spolu s týmem k tréninku plavání ve slaných vlnách kanálu La Manche i nácviku jídla podávaného na krmicí tyči.
Speciální krmení ve vodě
Zájemci musí celý kanál přeplavat vedle lodi, ale nesmí se dotknout jí ani posádky. Výjimkou není ani jídlo. Protiva bude jíst a pít každou půlhodinu. „Zkoušeli jsme, jak to zvládnu, když poplavu na zádech, pít budu z lahve připevněné na provázku a jídlo mi tým podá v košíku na krmicí tyči,“ popisuje plavec.
K jídlu bude mít speciální kašovitou stravu, například rozmixované datle s banánem a vodou, v silikonové lahvičce. „Jedním stiskem si obsah lahvičky vytlačím do pusy podobně jako z tuby. Cílem je najíst se i napít do třiceti vteřin. To by se nepodařilo bez přípravy a souhry týmu. Můj tým byl skvělý a šlo nám to spolu dobře,“ líčí Protiva, který doufá, že v září mu bude počasí přát natolik, aby mohl z Anglie doplavat ke břehům Francie.
Znovu ho doprovodí a pomáhat mu budou všichni členové původního doprovodného týmu. Peníze za to nečekají. Plavec ale hradí většinu provozních nákladů.
„V Česku je naštěstí silná komunita dálkových a zimních plavců. Vzájemně se podporujeme a z kamarádství zajišťujeme servis těm, kteří se snaží o mimořádný výkon,“ dodává Michal Štengl.