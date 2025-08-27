La Manche nepřekonal. Peníze pro nemocnou Amálku však plavec získal

Ivana Lesková
  8:41
Zklamáním skončila snaha Marka Protivy pokořit 20. srpna kanál La Manche. Kvůli počasí lodivod plavbu odsouval. Poslední možný termín měl být v pondělí. Ani ten ale dálkovému plavci nevyšel. I s doprovodným týmem se z anglického Doveru vrátil domů s nepořízenou. Jeden cíl se mu ale přece splnit podařilo. Přiměl řadu lidí, aby podpořili sbírku pro osmiletou Amálku. A na kanál se chce vrátit v polovině září.

„Jsme moc rádi, že Marek upozornil na naši sbírku na transparentním účtu Sanatorií Klimkovice, kam lidé přispívají Amálce na rehabilitace. Poslali okolo 78 tisíc. To je víc, než jsme původně chtěli,“ říká matka školačky Jitka Vorálková.

Amálka potřebuje kvůli vzácné genetické nemoci rehabilitace, které nehradí pojišťovny. Má extrémně křehké kosti, které se snadno lámou. První zlomeninu měla už v děloze, další krátce po narození a pak dalších dvacet. Prodělala i řadu těžkých operací, další ji čeká 6. října.

Máma Amálky je ráda, že jim Marek pomohl. „Mrzí nás, že svůj sen si zatím nesplnil. Byl připravený, odhodlaný a natěšený. O to větší bylo jeho zklamání, když nemohl plavat. Ale věřím, že i to se mu brzy podaří a zvládne to,“ dodává matka dvojčat, Amálie a Matyáše.

Marek Protiva z Hradce Králové se 20. srpna chystá přeplavat kanál La Manche. Cestu za svým snem spojil s podporou nemocné osmileté Amálky.
Malá Amálka bojuje s nemocí křehkých kostí osteogenesis imperfecta.
Amálka zbožňuje plavání už od útlého věku.
Malá Amálka bojuje s nemocí křehkých kostí osteogenesis imperfecta.
31 fotografií

Společně s dětmi se těší na to, že budou sledovat plavbu v přímém přenosu, a pak se sejdou i osobně.

Rodina Amálky žije v Praze, kde osmatřicetiletý Marek Protiva z Hradce Králové pracuje a plave ve Vltavě. I Amálka, která jinak sportovat nemůže, se ve vodě cítí dobře. Trénuje paraplavání a ráda by jednou vyhrála velký závod. Protiva slíbil, že i v tom ji podpoří. Osobně se ale poprvé setkají až poté, co přeplave La Manche. Další pokus má mít v týdnu od 14. do 20. září. Do té doby musí kromě práce denně trénovat a zapomenout na zklamání.

Bylo hezky, ale pokus zhatil silný vítr

Ve středu 20. srpna bylo v anglickém Doveru krásné počasí, proto se nechtěl smířit s tím, že nemůže vyplavat. Podle lodivoda byl však nad kanálem silný vítr, který by ohrožoval jeho bezpečnost.

„Zdráhal jsem se uvěřit, že by mě silné proudy mohly odnést daleko od lodi. Byl jsem nabuzený. Strašně jsem chtěl do vody. Věřil jsem, že poplavu jako torpédo,“ líčí Protiva.

Neuměl plavat. Teď chce pokořit kanál La Manche pro sebe i nemocnou Amálku

Poslechl ale jednoho z pěti členů svého týmu. Zkušený 47letý plavec Michal Štengl z Českolipska mu řekl, že musí věřit lodivodovi, který dobře ví, co se na kanále děje.

Rozhoduje zkušený lodivod

„Lodivoda máme odzkoušeného. Doprovázel přes kanál už spoustu českých sólových i štafetových plavců a s dalšími je domluvený. Přesně ví, kdy je cesta riskantní a kdy ne. Roli hraje hlavně vítr, odliv a příliv, ale i rychlost plavce. A také pořadí, které má každý plavec na své lodi. Když se posune start jednoho, posouvají se i další. Každá loď může doprovázet jen jednoho plavce a lodivod si obvykle nasmlouvá čtyři na týden,“ vysvětluje Štengl.

Přispět statečné Amálce na rehabilitaci

Věděl, co Marek prožívá. Před čtyřmi lety zažil totéž. „Zaplaví vás silné emoce. Nechcete věřit, že to nejde. Myslíte na cíl, na tým i peníze. Taková akce stojí kolem čtvrt milionu korun. V tu chvíli máte pocit, že se vám hroutí svět,“ říká Štengl.

Sám tehdy přeplaval Lamanšský průliv také v září, ale až na třetí pokus. První termín na začátku léta musel zrušit, protože kvůli covidu byly zavřené bazény a neměl kde trénovat. Podruhé čekal na start se svým týmem v Doveru na přelomu srpna a září. Stejný lodivod ale posouval termín kvůli počasí tak dlouho, že se plavby nedočkal.

Když odjížděl domů, nový termín neměl. Ale po třech týdnech mu lodivod zavolal, když byl na služební cestě ve Švédsku, že za dva dny může plavat. Okamžitě odletěl domů, sbalil se, odjel a kanál přeplaval.

Zdolat La Manche bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, říká amatérský plavec

Marek Protiva doufá, že se totéž podaří i jemu. I když byl minulý týden sklíčený a nebylo mu do řeči, čekání v Doveru využil spolu s týmem k tréninku plavání ve slaných vlnách kanálu La Manche i nácviku jídla podávaného na krmicí tyči.

Speciální krmení ve vodě

Zájemci musí celý kanál přeplavat vedle lodi, ale nesmí se dotknout jí ani posádky. Výjimkou není ani jídlo. Protiva bude jíst a pít každou půlhodinu. „Zkoušeli jsme, jak to zvládnu, když poplavu na zádech, pít budu z lahve připevněné na provázku a jídlo mi tým podá v košíku na krmicí tyči,“ popisuje plavec.

Krize přišla v noci, plaval jsem v čiré tmě, líčí mladý pokořitel La Manche

K jídlu bude mít speciální kašovitou stravu, například rozmixované datle s banánem a vodou, v silikonové lahvičce. „Jedním stiskem si obsah lahvičky vytlačím do pusy podobně jako z tuby. Cílem je najíst se i napít do třiceti vteřin. To by se nepodařilo bez přípravy a souhry týmu. Můj tým byl skvělý a šlo nám to spolu dobře,“ líčí Protiva, který doufá, že v září mu bude počasí přát natolik, aby mohl z Anglie doplavat ke břehům Francie.

Znovu ho doprovodí a pomáhat mu budou všichni členové původního doprovodného týmu. Peníze za to nečekají. Plavec ale hradí většinu provozních nákladů.

„V Česku je naštěstí silná komunita dálkových a zimních plavců. Vzájemně se podporujeme a z kamarádství zajišťujeme servis těm, kteří se snaží o mimořádný výkon,“ dodává Michal Štengl.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Češi v prvním pololetí prosázeli přes půl bilionu korun. Dominují hrací automaty

Lidé v Česku v prvním pololetí vsadili v hazardních hrách 510,6 miliardy korun. Ukázala to data Finanční správy o hazardní dani. Objem vkladů proti loňskému prvnímu pololetí vzrostl o 9,5 procenta....

27. srpna 2025  9:38

První verdikt o „nepřiznané koalici“ SPD. Pardubický soud zamítl žalobu strany Volt

Pobočka krajského soudu v Pardubicích zamítla jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušil registraci kandidátky hnutí SPD. Navrhovatel tvrdil, že kandidátka měla být registrována jako...

27. srpna 2025  9:35

Dánsko viní Američany z vlivových operací v Grónsku, předvolalo si diplomata

Dánsko si předvolalo nejvýše postaveného diplomata Spojených států z ambasády v Kodani kvůli zprávám o Američanech, kteří se za pomoci vlivových kampaní snaží narušit vztahy Dánska a Grónska....

27. srpna 2025  8:49,  aktualizováno  9:26

V Indonésii veřejně zbičovali smilníky, gamblery a homosexuály

V indonéské provincii Aceh v úterý na veřejnosti zbičovali deset lidí za porušení islámského práva šaría. Vedle smilníků a gamblerů se jednalo i o dva muže, kteří se objímali a líbali, napsala...

27. srpna 2025  9:06

La Manche nepřekonal. Peníze pro nemocnou Amálku však plavec získal

Zklamáním skončila snaha Marka Protivy pokořit 20. srpna kanál La Manche. Kvůli počasí lodivod plavbu odsouval. Poslední možný termín měl být v pondělí. Ani ten ale dálkovému plavci nevyšel. I s...

27. srpna 2025  8:41

Po neúspěších si Muskova Starship připsala dobrý let i s výbušným koncem

Z kosmodromu Starbase v Texasu v noci na středu středoevropského času po dřívějších opakovaných odkladech odstartovala k desátému zkušebnímu letu loď Starship s nosičem Super Heavy společnosti...

27. srpna 2025  6:31,  aktualizováno  8:21

Nový rozsudek v kauze Čapí hnízdo do voleb nepadne. Mohou se ještě doplňovat důkazy

Soud nestihne do říjnových sněmovních voleb nařídit hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo, nový rozsudek tak do voleb nepadne, uvedl soudce Jan Šott, který má případ na starosti. V kauze možného...

27. srpna 2025  7:52

Trest za nákupy ruské ropy. Indie čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

Ve středu vstoupila v platnost vyšší americká cla na dovoz zboží z Indie, maximální sazba činí až 50 procent. Trump tak reaguje na nekončící prodej ruské ropy směrem do Indie, která tím poskytuje...

27. srpna 2025  7:34

Bývalý brazilský prezident Bolsonaro je pod neustálým dohledem. Hrozí mu 40 let vězení

Soudce v Brazílii nařídil policii neustálý dohled nad bývalým prezidentem Jairem Bolsonarem, který čelí obžalobě z pokusu o převrat. Bolsonaro, kterému hrozí až 40 let vězení, by se podle soudce mohl...

27. srpna 2025  7:15

Stihnou se do Lítačky nahrát nové ceny a pásma? Kritici pochybují

Programátoři Operátora ICT musí do konce roku naprogramovat do aplikace Lítačka nové ceny, funkce i pásma. Zpoždění při aktualizacích a opravách totiž čelí kritice ze strany vedení Středočeského...

27. srpna 2025  6:50

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Trump má v Bílém domě vést jednání o Gaze. Kdo se jej zúčastní, zatím není jasné

V Bílém domě se má ve středu odehrát velké jednání o palestinském Pásmu Gazy a poválečným plánech na správu tohoto regionu. Předsedat mu má sám prezident Spojených států Donald Trump. V úterním...

27. srpna 2025  6:49

Členka vedení Fedu Cooková odvolání ze strany Trumpa napadne u soudu

Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková napadne u soudu rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o jejím odvolání z funkce. Pro média to řekl její právní zástupce...

27. srpna 2025  6:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.