Piráti dají na kampaň víc, ČSSD šetří. ANO zaplatí jen za billboardy 12 milionů

Už za měsíc a půl čekají Česko další volby, tentokrát rovnou dvoje naráz. Lidé budou vybírat kandidáty do zastupitelstev měst a obcí a ve třetině republiky zákonodárce do Senátu. Po docela klidném létě se tak již brzy rozjede ostrá fáze volební kampaně. A jak zjistila MF DNES, i letos do ní strany hodlají investovat desítky milionů korun.