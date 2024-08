Zatím to moc nešlo, říká expert. Vláda potřetí informuje Česko, dá 13 milionů

Kampaň Česko informuje odstartovala už loni. Úřad vlády si od ní sliboval, že bude průběžně přinášet informace o novinkách, změnách či úpravách zákonů či norem, které mají vliv na každodenní život lidí v Česku.

Jenže výsledky kampaně se ukázaly jako sporné. Například marketingový expert oslovený redakci iDNES.cz Petr Lesenský prohlásil, že zachytil informaci o spouštění kampaně, ale samotné realizace si nevšiml. „Což je zarážející, jelikož jde o oblast, které se profesně dlouhodobě věnuji,“ řekl.

Úřad vlády připustil chyby, nové třetí kolo kampaně tak má klást větší důraz na strategickou komunikaci, pro kterou je nově zřízený i samostatný odbor.

Česko informuje @ceskoinformuje 🤒Spalničky nejsou jen teplota, rýma a vyrážka.



🙍‍♀️🙍‍♂️Své o tom ví až 30 % pacientů, které postihuje závažný průběh tohoto nakažlivého onemocnění.



💉Jedinou účinnou prevencí je očkování.



👶U dětí mezi 13. - 18. týdnem a 5. - 6. rokem věku ho plně hradí zdravotní pojišťovna. https://t.co/3FTx1BJLv7 oblíbit odpovědět

Podle Lesenského na nedostatečné povědomí o kampani ukazují i čísla na sociálních sítích. „Všiml jsem si, že profily Česko informuje fungují jak na Facebooku, tak na platformě X, ale na obou sociálních sítích mají pouhé desítky sledujících. Rozumím tomu, že vláda se nejspíš chtěla soustředit na outdoorové kanály, hovořila především o vlacích, ale vzhledem k síle sociálních sítí a číslům, které zřízené účty mají, považuji tuto kampaň za poměrně drahou promarněnou příležitost,“ vysvětlil dále.

Politolog z brněnské Masarykovy univerzity Otto Eibl ale podotkl, že nemá žádná data o úspěchu ani neúspěchu. „Plakáty ale vidět v obcích jsou, to znamená, že kampaň alespoň minimálně viditelná je,“ řekl k venkovní propagaci.

Venkovní reklama Česko informuje.

Šéfka odboru strategické komunikace Adriana Dergam zdůraznila, že je třeba zásadně zesílit základní hodnotová témata a zároveň reagovat na současné výzvy. „Ty zahrnují jak bezpečnostní situaci, tak čelení radikalizačním trendům a rozdělení společnosti,“ uvedla.

Česko informuje III v této fázi naváže podle jejích slov na informování široké veřejnosti o službách poskytovaných státem. „V současné době ale dochází k intenzivnímu hodnocení dosavadních činností s ohledem na nutné změny, které povedou k zefektivnění komunikace státu s občany,“ podotkla Dergam.

„Celý projekt má napříč resorty i odbornou veřejností dobré ohlasy, chceme ale rozšířit zásah,“ předestřela další plány Dergam s tím, že projekt by měl v budoucnu primárně představovat platformu pro prezentaci hodnotové strategické komunikace, a nikoliv jen dílčích témat.

Marketér Lesenský ohledně dosavadní komunikace vlády řekl, že je jedním z jejich největších nedostatků. „Přitom bezesporu má v mnoha ohledech výsledky, kterými by se mohla chlubit. Bohužel způsob sebeprezentace je nešťastný, respektive prakticky neviditelný,“ komentoval.

S tím podle něj souvisí i postoj premiéra Petra Fialy ke kampani Česko informuje. „Trošku to působí, jak kdyby ani on sám o ní nevěděl. Z mého pohledu to vypadá, jak kdyby na tuto kampaň nebyly lidské zdroje. Je logické, že politici své úspěchy prezentují, protože myslí na budoucnost, respektive na další volby a chtějí maximalizovat svůj zisk,“ komentoval prezentaci premiéra, který na sociálních sítích propaguje především Restart Česka, za kterým stojí jeho institut.

„Na osvětovou kampaň, která má občany vzdělávat, jim zřejmě nezbývá čas a asi ani chuť. I proto by měl být pro tuto kampaň, pokud v ní chce vláda pokračovat, vyčleněn tým profesionálů z prostředí agentur, které mají s komunikací k veřejnosti zkušenosti,“ nastínil možné cesty komunikace.

V současné fázi to však podle něj vypadá, že vláda dala za rok už téměř padesát milionů (náklady na kampaně Česko informuje I a II včetně současného třetího běhu, pozn. red.) na něco, co vlastně dělá z povinnosti, protože to slíbila ve vládním prohlášení a o výsledek až tak nejde. „Což je velká škoda,“ dodal Lesenský.

Politolog Eibl doplnil, že se vláda snaží, je ale třeba pamatovat na to, že je složená z pěti stran a každá ze stran má své priority, své cílové skupiny. „Proto může občas vzniknout dojem informačního chaosu a nejednoznačnosti. Pokud by byla vláda tvořena jednou dvěma stranami, komunikace by byla disciplinovanější a asi i přehlednější,“ komentoval.

Podle jeho slov je ale třeba se ptát, v čem byl vlastně problém - komunikace je velmi často kritizována jako první věc, nicméně jen málokdo dokáže uspokojivě říci, co by mělo být jinak či lépe. „Kanálů má vláda a její představitelé spoustu, využívají je - někdy až příliš,“ konstatoval Eibl.