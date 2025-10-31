Migrant s nožem? Kampaň SPD se podobá nacistické propagandě, uvedl soud

Kampaň SPD vypovídá podle NSS spíš o hnutí samotném, ostatní strany na ni mohly reagovat a voliči si nakonec sami udělali obrázek. Rozhodnutí je dočasně zpřístupněné na úřední desce.
|
Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti
Volička předložila soudu konkrétní příspěvky představitelů SPD na sociálních sítích, šlo zejména o zobrazení údajných migrantů s noži. Na základě počtu reakcí pod příspěvky pak odhadla, kolik voličů příspěvky ovlivnily, a zpochybnila zvolení poslanců Tomáše Doležala, Jana Hrnčíře a Radka Kotena.
SPD ve sněmovních volbách získalo 7,78 procenta hlasů a bude nejspíš poprvé součástí vládní většiny spolu s hnutím ANO a Motoristy. Před čtyřmi lety SPD podpořilo 9,56 procenta voličů.
|
Pevnost Česko! SPD slibuje vojáky na hranicích, billboard opisuje ve Španělsku