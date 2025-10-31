Migrant s nožem? Kampaň SPD se podobá nacistické propagandě, uvedl soud

  12:24
Nejvyšší správní soud se v pátečním rozhodnutí postavil kriticky k volební kampani SPD, která zobrazuje migranty, stížnost voličky ze Středočeského kraje přesto zamítl. Kampaň se přitom podle NSS podobá tomu, jak vykreslovala příslušníky jiných ras a společenských tříd nacistická a komunistická propaganda. Nepodařilo se ale prokázat hrubé ovlivnění výsledku voleb, což je podmínka případného zásahu soudu.
Tomio Okamura (SPD) po jednom z jednání o programu vznikající vlády ANO, SPD a...

Tomio Okamura (SPD) po jednom z jednání o programu vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů sobě. (23. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Kampaň SPD vypovídá podle NSS spíš o hnutí samotném, ostatní strany na ni mohly reagovat a voliči si nakonec sami udělali obrázek. Rozhodnutí je dočasně zpřístupněné na úřední desce.

Volička předložila soudu konkrétní příspěvky představitelů SPD na sociálních sítích, šlo zejména o zobrazení údajných migrantů s noži. Na základě počtu reakcí pod příspěvky pak odhadla, kolik voličů příspěvky ovlivnily, a zpochybnila zvolení poslanců Tomáše Doležala, Jana Hrnčíře a Radka Kotena.

SPD ve sněmovních volbách získalo 7,78 procenta hlasů a bude nejspíš poprvé součástí vládní většiny spolu s hnutím ANO a Motoristy. Před čtyřmi lety SPD podpořilo 9,56 procenta voličů.

31. října 2025  12:24

