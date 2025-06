Lékaři se pustili do ODS kvůli kritice zavřených škol. Zemřely by tisíce lidí, tvrdí

Občanští demokraté na sociální síti X ve středu zveřejnili příspěvek, kde poukazují na zavřené školy v době pandemie covidu. Kritizují v něm roli bývalého ministra školství za ANO Roberta Plagu, který v říjnových volbách vede kandidátku hnutí ve Středočeském kraji.

„Jako ministr školství zavřel školy a nechal naše děti téměř dva roky doma. Takřka žádný stát na světě neměl školy tak dlouho zavřené,“ stojí v příspěvku ODS. V něm také občanští demokraté zdůrazňují, že to byly od Plagy „roky zmaru“.

„To by měla být povinná četba o ministrovi školství, který fatálně selhal. Tenhle člověk chce být znovu ministrem školství? Děsivá představa! Škola má být místem růstu, ne izolace a strachu. A ministr školství má chránit děti, ne kariéru svého nadřízeného. Proč bychom mu měli dovolit složit reparát? Selhal. A děti za to zaplatily,“ doplnila v příspěvku ODS, která současně zveřejnila také vizuál.

ODS @ODScz ❗️Robert Plaga – Jako ministr školství zavřel školy a nechal naše děti téměř dva roky doma. Takřka žádný stát na světě neměl školy tak dlouho zavřené.



❌ Byly to roky zmaru od Roberta Plagy! To by měla být povinná četba o ministrovi školství, který fatálně selhal. Tenhle člověk https://t.co/Fx85irLqE5 oblíbit odpovědět

Příspěvek ODS zkritizoval lékař a vědec Marián Hajdúch. „Toto je mimořádně hloupá agitka, ODS. Školy byly uzavřené ve všech zemích obdobně, včetně adorovaného Švédska,“ reagoval.

Uvedl také, že se osobně účastnil několika jednání Centrálního řídícího týmu a právě Plaga podle jeho slov vždy tlačil na otevření škol co nejdříve.

„Poslední vědecké studie navíc jednoznačně ukazují, že bez nefarmakologických intervencí v průběhu pandemie by zemřelo o 75 procent více obyvatel. V Česku by to bylo navýšení o asi 27 tisíc obětí. Vám by tolik mrtvých navíc nevadilo?!“ zdůraznil.

Na jeho příspěvek reagoval i epidemiolog Rastislav Maďar. „Jako přímý účastník tvá (Hajdúcha pozn. red.) slova potvrzuji, Mariáne. Navíc s velkou podporou Plagy se podařilo prosadit, že školy byly v rámci rozvolňování po tom nejhorším období covidu v Česku na jaře 2021 absolutní prioritou číslo jedna, aby byly otevřeny co nejdříve. A tak se i stalo,“ napsal.

Komentář přidal také bývalý ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek. „Tak vzdělaný a racionální člověk, pane docente, a zkoušíte vstupovat do volební kampaně s fakty? To nevíte, že v těchto časech je jakékoliv racionálno podezřelé?“ reagoval na Hajdúcha.