Reklamní agentury představí očkovací kampaň. Součástí budou televizní spoty

Agentury představí, jakým způsobem bude kampaň šířena ve spolupráci s komunitami, influencery, profesními svazy, zájmovými sdruženími, kraji a firmami. Pro tyto a další organizace iniciativa připravila on-line platformu, na níž budou volně k dispozici všechny prvky kampaně, které si mohou zájemci adaptovat pro vlastní potřeby a podpořit tím zájem o očkování.

Celá kampaň bude hotová nejpozději do konce května. Už na konci března se měl v televizi objevit spot. To se však nestalo. Do kampaně se zapojí běžní lidé, kterým covid změnil život, ale také odborníci. Stát za vše zaplatí celkem 50 milionů korun.

Vláda a ministerstvo zdravotnictví spuštění očkovací kampaně slibovaly koncem ledna, nejpozději však v polovině února. Poté byl nový odhad na březen, který už vypadá nadějně.

Grafický návrh očkovací kampaně | foto: Úřad vlády

Podle smlouvy, která byla zveřejněna v Registru smluv, měl být do konce března hotový kreativní koncept kampaně, její logo a návrh navigačního systému očkovacích míst. Úřad vlády také slibuje, že by do konce března mohl vzniknout první televizní spot.

Na kampani se podílí ministerstvo zdravotnictví a Úřad vlády. Ministerstvo má zajistit nákup mediálního podporu, což vyjde na zhruba 50 milionů korun. Kreativní část má na starost Úřad vlády.