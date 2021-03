Koncem března bude v televizích spot k očkování, celá kampaň má být do května

Nejpozději do konce května mají být hotové veškeré podklady k celostátní očkovací kampani. Už na konci března by se měl v televizi objevit spot. Do kampaně se zapojí běžní lidé, kterým covid změnil život, ale také odborníci. Stát za vše zaplatí celkem 50 milionů korun.