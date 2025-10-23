Z Česka do Turecka bez přestávky. Lovci kamionů mají první kořisti

„Představa, že se řítíte kamionem 1 500 kilometrů a za tu dobu se téměř nevyspíte, je šílená,“ řekl iDNES.cz inspektor INSID Josef Matěj.
Podle zákona smějí řidiči nákladních vozidel jet maximálně 4,5 hodin v kuse, přitom si musí udělat nejméně 45 minut trvající přestávku. Časy se ale nesčítají – za den nesmí doba řízení přesáhnout 10 hodin, zbytek musí řidič odpočívat a vozidlo stát. Je to kvůli bezpečnosti a riziku mikrospánku nebo zpomalených reakcí.
Někteří autodopravci jsou tak vynalézaví, že technicky pozmění snímač pohybu vozidla. Snímač říká tachografu vozidla, kdy stojí a kdy jede. Hardwarově jde upravit tak, aby se i při pohybu vozidlo tvářilo, že stojí. Řidič pak ušetří čas za povinné přestávky. I takové zařízení inspektoři odhalili.
„Ovládání takového zařízení se zabudovává do vozidla tak, aby nebylo na první pohled zjistitelné. Musíte mít hodně zkušeností, abyste ho identifikoval,“ poznamenal Matěj.
Raději pokuta než vážení
Nedodržování povinných přestávek patřilo za první tři měsíce činnosti INSIDu k nejčastěji odhaleným prohřeškům. Dalším přestupkem bylo přetížení vozidel. I zde inspektoři narazili na naprosté šílenosti, třeba na soupravu převážející stavební rypadlo, které dle údajů výrobce samo vážilo 53 tun – tolik, kolik mělo vážit celé vozidlo s přívěsem. Přetížené muselo být tolik, že řidič kontrolní vážení odmítl a raději zaplatil pokutu 100 tisíc korun na místě.
„Kdyby se nechal zvážit, pak by za každou tunu navíc zaplatil 9 tisíc korun. Zjevně věděl, že by to měl ještě dražší, maximální sankce za přetížení je půl milionu korun,“ doplnil Matěj.
Nová silniční inspekce se zaměřuje na kamiony a autobusy, osobáky neloví
Inspektoři už z praxe vědí, že přetížené kamiony jezdí nejvíc v nočních hodinách, kdy se spoléhají na to, že je kontrola nezastihne. Mylně. Převážené rypadlo inspektoři zachytili ve 2 hodiny v noci. Jiný kamion, s nákladem dřeva, který byl přetížen o 15 tun, chytili na silnici I/57 u Krnova ve 4 hodiny ráno. Ani ten pokutě neušel.
Statisícové kauce
Nejvyšší pokutu INSID udělil chorvatskému provozovateli dvou kamionů, které kontrola zastihla v Dolní Lutyni na dálnici D1. Ukázalo se, že ani jeden kamion neměl povolení k nadměrnému nákladu. Jako kauci museli řidiči složit 430 tisíc korun. Kauce je zálohou na správního řízení a propadá v případě, že provozovatel by později vyměřenou pokutu nezaplatil. Povolení přitom oba kamiony měly pro Slovinsko, Rakousko i Polsko, ale Českem se pokusily projet načerno.
Inspektoři kontrolují nejen povinné přestávky při řízení a hmotnost souprav, zaměřují se i na nepovolené technické úpravy vozidel. Například instalaci zařízení, které obchází vstřikování močoviny AdBlue. Motor i palubní deska hlásí řidiči „bez závad“, ale ve skutečnosti dochází k vypouštění nadlimitních emisí oxidů dusíku. AdBlue snižuje emise ve výfukových plynech. Jakmile dopravce AdBlue úmyslně vyřadí, auto neplní příslušnou emisní kategorii a znečišťuje ovzduší. I tato „krabička“ se většinou ukrývá v útrobách vozu a najít ji není snadné.
„Primárně se to neděje proto, aby provozovatel ušetřil na AdBlue, ale protože se mu nechce investovat do opravy nebo výměny zařízení, které močovinu vstřikuje. To vyjde i na sto tisíc korun, proto se někdy raději rozhodnou podvádět a za jednotky tisíc korun pořídí emulátor, který fungování vstřikování AdBlue předstírá,“ vysvětlil inspektor Matěj.
Zákaz další jízdy
Od července do září provedl INSID celkem 4 726 kontrol nákladních vozidel a autobusů, uložil 836 pokut a 459 kaucí v celkové výši 15,1 milionu korun. Ve 244 případech zakázal řidiči další jízdu, a to především kvůli přetížení nebo překročení rozměrů. V příštích měsících se chce více zaměřit na vážení vozidel a také odstartovat společné kontroly s Českou inspekcí životního prostředí.
„V nejbližší době odstartují společné kontroly zaměřené na přepravu toxických látek a nebezpečných odpadů,“ říká ředitelka INSID Lenka Ptáčková Melicharová.
Nově začne INSID využívat také data z vysokorychlostních vah na dálnicích, která umožňují v reálném čase vyhodnocovat zatížení vozidel a vybírat k zastavení jen ta, u kterých hrozí porušení předpisů.
Lov na vraky na silnici. Mobilní STK je odhalí v terénu, zabaví jim značky
„Naším cílem není dělat co nejvíce kontrol, ale ty, které mají smysl. Díky datům z vysokorychlostních vah chceme dál zvyšovat přesnost výběru – dostat se nad 30 procent záchytu rizikových vozidel. Chceme se soustředit na ty, kteří pravidla porušují, a slušné a férové dopravce zbytečně nezdržovat,“ komentuje ředitele kontrolní sekce INSID Pavel Bergman.
Úspěšnější kontroly
Inspekce silniční dopravy vznikla letos 1. července transformací Centra služeb pro silniční dopravu. Rozdíl je především v tom, že nyní už inspektoři nepotřebují jako asistenci policisty. Mohou vozidla zastavovat sami, udělovat pokuty i zakazovat jízdu.
Zatímco bývalé Centrum služeb pro silniční dopravu zkontrolovalo v roce 2024 celkem 4 380 vozidel za čtvrtletí, nová inspekce jich za stejné období zvládla o téměř 350 více – a to i v počáteční fázi svého fungování. Zároveň se zlepšil předvýběr vozidel ke kontrole: podíl závadových vozidel se zvýšil z 20,5 procenta na 25 procent. Kontrolu navíc zajišťuje poloviční počet lidí – dříve ji obstarávali dva pracovníci Centra společně s policisty, dnes ji provádějí dva inspektoři INSID samostatně.
Flotilu INSIDU tvoří 21 dodávek Volkswagen Crafter a 5 Mercedes-Benz Sprinter, dále 13 vozů Škoda Karoq s modrými majáky a právem přednostní jízdy. Dodávky jsou vybaveny kamerami, pojízdnými lehátky pro kontrolu podvozku a digitálními čtečkami tachografů. Letos k nim přibyly i dvě mobilní jednotky STK, které přímo v provozu řeší technický stav vozidel.