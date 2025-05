V součtu se kapacita odpočívek zvýší o 630 nových míst. Jde o největší nárůst za poslední roky. O polovinu víc než loni a o třetinu víc, než stát postavil v rozmezí let 2018–2021.

Žádá si to rostoucí kamionová doprava. Nyní je u dálnic k dispozici devět tisíc míst. Kamionům slouží třetina z nich, příští rok by to měla být polovina.