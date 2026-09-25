Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kamiony kontroloval na D1 vrtulník. Jeden řidič předjížděl pod vlivem alkoholu

Autor:
  20:47

Fotogalerie2

Policisté na dálnici D1 kontrolovali dodržování zákazu předjíždění kamionů. (25. září 2026) | foto: Policie ČR, síť X

Policisté v pátek na dálnici D1 kontrolovali dodržování zákazu předjíždění kamionů. Do akce se zapojil také speciální vrtulník. Jeden z řidičů, který zákaz porušil, byl pod vlivem alkoholu. Ministerstvo dopravy oznámilo záměr rozšířit zákaz na další úseky loni.

Porušování zákazu předjíždějí je na D1 podle policistů stále častějším přestupkem. „Řidičům asi nevadí, že platí pokutu 5 500 korun a přijdou o šest bodů,“ uvedla policie na síti X.

Do silničních kontrol se v pátek kromě standardních hlídek zapojil také policejní vrtulník. Jeden z řidičů, který v zákazu předjížděl, byl podle policie pod vlivem alkoholu.

Zákaz předjíždění pro kamiony přibude na dalších dálnicích. Nesmysl, tvrdí expert

Ministerstvo dopravy v březnu 2025 oznámilo plán rozšířit zákaz předjíždění kamionů na dalších 50 kilometrů dálnic, mimo jiné na D1 mezi Holubicemi a Vyškovem. Od opatření si resort sliboval bezpečnější a plynulejší provoz. Někteří dopravci ale záměr kritizovali.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Napětí na hranici s Afghánistánem. Provázel ho pákistánský letecký útok

Sebevražedný útok v Kohatu v severozápadním Pákistánu. Výbuch bomby v...

Napětí mezi Pákistánem a Afghánistánem znovu eskaluje. Pákistánské letectvo podle Islámábádu udeřilo na deset míst v Afghánistánu, která měla sloužit ke skladování a odpalování dronů. Afghánské...

25. září 2026  21:09

Na chorvatsko-slovinské hranici utonulo v řece několik migrantů

ilustrační snímek

Chorvatská policie z řeky Kupa (slovinsky Kólpa) na hranici se Slovinskem vyzvedla pět utonulých migrantů. Dalších zhruba 20 migrantů se zachránilo, uvedla policie v prohlášení. Řeka tvoří část...

25. září 2026  21:06

Kamiony kontroloval na D1 vrtulník. Jeden řidič předjížděl pod vlivem alkoholu

Policisté na dálnici D1 kontrolovali dodržování zákazu předjíždění kamionů....

Policisté v pátek na dálnici D1 kontrolovali dodržování zákazu předjíždění kamionů. Do akce se zapojil také speciální vrtulník. Jeden z řidičů, který zákaz porušil, byl pod vlivem alkoholu....

25. září 2026  20:47

Slovenské vládě hrozí ztráta většiny, tvrdí Fico. Na vině je výměna ministra

Slovenský premiér Robert Fico (4. března 2026)

Slovenská vládní koalice se dostala do dalšího sporu, který může ohrozit její těsnou většinu v parlamentu. SNS Andreje Danka dál požaduje odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby, premiér...

25. září 2026  20:35

Český turista zemřel při pádu v horách ve Švýcarsku

Hora Pilatus, Švýcarsko.

U švýcarského Lucernu zahynul 18letý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého, informovala v pátek podle místních médií policie.

25. září 2026  20:06

Až tři dny týdně doma. Soukromníci home office omezují, ve veřejném sektoru roste

Premium
ilustrační snímek

Zatímco za covidu bylo ve většině firem běžné pracovat z domova, v posledních dvou letech od toho soukromá sféra spíše ustupuje a snaží se „nahnat“ lidi zpět do kanceláří. Ve veřejném sektoru ale...

25. září 2026

Pobaltí utiskuje ruskojazyčnou menšinu, reagujeme jen humanitárně, řekl Putin

Ruský vládce Vladimir Putin na debatě se studenty (29. srpna 2026)

Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. V pátek to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň řekl, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva...

25. září 2026  19:53,  aktualizováno  19:58

Pobodání dvou Židů v Londýně: Není dost důkazů pro terorismus, říká prokuratura

Britská policie zadržela muže, který před synagogou ve čtvrti Golders Green na...

Muž obžalovaný z dubnového pokusu o vraždu dvou Židů v Londýně v pátek u soudu vinu popřel. Prokurátorka uvedla, že není dostatek důkazů pro označení činu za teroristický.

25. září 2026  19:28

Si s Trumpem se dohodli na novém obsahu vztahů, mluví o velkém pokroku

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se setkávají v...

Vztahy Číny a USA vycházejí ze strategické stability založené na úctě a spravedlnosti. V pátek to na závěr své třídenní státní návštěvy USA prohlásil čínský prezident Si Ťin-pching. Řekl také, že s...

25. září 2026  19:24

Během holokaustu zachraňovali děti. Knihovna v Praze teď jejich příběhy přiblíží

ilustrační snímek

Hrdinství lidí, kteří za druhé světové války riskovali životy pro záchranu ohrožených dětí, přibližuje nová výstava Zachránci dětí v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského (NPMK) v...

25. září 2026  19:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel Karel Eduard Paar. Emeritnímu českému velkopřevorovi bylo 92 let

Velkopřevor Řádu maltézských rytířů Karel Paar (23. května 2011)

Ve věku 92 let v pátek zemřel emeritní český velkopřevor Suverénního řádu maltézských rytířů Karel Eduard Paar. Zemřel v pražské nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Informovalo o tom...

25. září 2026  19:09

Podezření na korupci ve VZP. Policie zadržela tři lidi, nikoho neobvinila

Policisté zasahují v budově VZP v Praze. (3. října 2025)

Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) a farmaceutických firmách zadržela tři osoby, nikoho zatím neobvinila, uvedal náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně...

25. září 2026  12:24,  aktualizováno  19:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde