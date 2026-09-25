Kamiony kontroloval na D1 vrtulník. Jeden řidič předjížděl pod vlivem alkoholu

Porušování zákazu předjíždějí je na D1 podle policistů stále častějším přestupkem. „Řidičům asi nevadí, že platí pokutu 5 500 korun a přijdou o šest bodů,“ uvedla policie na síti X.
Do silničních kontrol se v pátek kromě standardních hlídek zapojil také policejní vrtulník. Jeden z řidičů, který v zákazu předjížděl, byl podle policie pod vlivem alkoholu.
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Zákaz předjíždění pro kamiony přibude na dalších dálnicích. Nesmysl, tvrdí expert
Ministerstvo dopravy v březnu 2025 oznámilo plán rozšířit zákaz předjíždění kamionů na dalších 50 kilometrů dálnic, mimo jiné na D1 mezi Holubicemi a Vyškovem. Od opatření si resort sliboval bezpečnější a plynulejší provoz. Někteří dopravci ale záměr kritizovali.