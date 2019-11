Pojď, cvaknem ho! Čeští řidiči kamionu si vyřizovali účty s německým autem

Na záznamu je vidět, jak osobní automobil několikrát před řidičem kamionu zrychlí a zase zpomalí. Zdá se, že se snaží šoférovi kamionu jízdu znepříjemnit. A ten se rozhodne, že si to nenechá jen tak líbit. Pomocí vysílačky se začne domlouvat s kolegou, který jede před ním, aby mohli agresivního řidiče společnými silami zastavit.

„Vykašli se na to, máš jeho značku, já to mám natočený,“ snaží se situaci uklidnit žena, která sedí v kabině spolu s řidičem a je podle všeho jeho matkou. To se jí však nedaří.

„Najeď do prostředka Ádo, normálně ho stáhnem na svodidla,“ říká řidič do vysílačky. Jeho kolega skutečně přejíždí přes středovou čárou, řidiči osobního auta se ale podaří proklouznout. Vypjatá situace se nakonec obešla bez dopravní nehody.

„Video dokládá rostoucí frustraci na silnicích, kdy je problém soužití pomalu jedoucích nákladních vozidel a rychle jedoucích osobních. Chyby se samozřejmě najdou na obou stranách, nicméně řidiči nákladních vozidel ze zákona prochází prohlídkou, ve které je zahrnuté i psychologické vyšetření, procentuální počet nějakých narušených a agresivních osobností je zde proto menší,“ komentuje záznam Martin Felix ze Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia.

„Řidič náklaďáku svou frustraci ventiluje pouze slovně, výhrůžkami, které se ani příliš nesnaží naplnit,“ myslí si Felix a upozorňuje, že naopak řidič osobního automobilu se chová za volantem agresivně a svým jednáním vyvolává na silnici situaci, která může být nebezpečná jak pro šoféra těžkého kamionu, tak i pro ostatní řidiče na silnici.

„Myslím, že po nasednutí do vozidla by se měl skutečně každý řidič obrnit trpělivostí a ohleduplností,“ říká Stanislava Jakešová z Týmu silniční bezpečnosti. Upozorňuje, že i když chování řidiče osobního automobilu možná na první pohled vypadá jako zlomyslnost, skutečnost může být jiná.

„Ze zkušenosti vím, že tak jak jel řidič osobního vozu, jezdívají ti, kteří v kabině jinak „pracují“, například používají telefon, nebo svačí,“ doplňuje Jakešová a upozorňuje, že silnice byla mokrá, a že se na komunikacích objevují i řidiči, kteří prostě neumějí jezdit ve špatném počasí. V každém případě by se měl každý šofér snažit přispět k co nejbezpečnějšímu řešení situace, a nezvyšovat napětí.