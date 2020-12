Zběsilá jízda českého kamioňáka ve Francii. V protisměru ohrozil několik aut

Na videu je vidět, jak se z dálky blíží kamion vysokou rychlostí a riskantním předjížděním ohrozí několik aut. Jedno z nich by srazil, pokud by auto nevjelo mimo silnici. Ze záběrů je patrné, že se jedná o český kamion firmy Valatrans, která zajišťuje nákladní dopravu.

Dopravní společnost Valatrans, které kamion patří, se k videu vyjádřila na svém facebookovém profilu. Za řidiče se omluvila. „Z jeho chování vyvodíme důsledky,“ napsala.

Videa si všimli i lidé na sociálních sítích. Na bezohlednéh řidiče se snáší kritika. Paul R. napsal: „Podle mého si neuvědomil, ze už vyjel z Anglie do Francie,“ komentoval jízdu v protisměru.

Na sociálních sítí video vyvolalo pobouření. „Prosím Vás, postarejte se o to, vždyť přece není možné, aby takovýto člověk mohl být za volantem stroje, který je schopný téměř zničit barák. Nejen u Vás, ale kdekoliv jinde. On o ‚centimetry‚ neusmrtil během jedné půlminuty posádky ve třech osobních autech. Tohle video je fakt strašný," napsal na Facebook například uživatel Josef Č.



V loňském roce odsoudil německý soud na dva roky a tři měsíce vězení českého řidiče kamionu, který riskantně předjížděl v Bavorsku a ohrozil tím školní autobus jedoucí v protisměru. Jaroslav Novotný byl odsouzen za úmyslné ohrožení bezpečnosti v silničním provozu.