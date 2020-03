Na benzince už ani na záchod. Problém jsou především řidiči kamionů

„Ruší se až do odvolání používání vnitřního i vnějšího posezení. Zákazníci by po nákupu pohonných hmot a dalšího zboží měli prostory čerpací stanice co nejdříve opustit,“ reaguje síť čerpacích stanic Čepro, pod kterou EuroOil spadá.

Benzínka rovněž všem zákazníkům doporučuje, aby při tankování používali jednorázové rukavice.



Podle hygieniků jsou benzínky nebezpečné zejména kvůli řidičům kamionů, pro které je Česko pouhou tranzitní zemí.

„Jako řidič kamionu toho vidím hodně. Vím, že si o nás lidé myslí jen to nejhorší, že jsme nemytá hovada nebo tak. Ale je to samozřejmě o lidech,“ říká kamioňák Vlastimil Lepší, který i v době nouzového stavu pravidelně míří na jih Evropy.

„Třeba, když do Itálie přijedou Poláci, Rumuni nebo Bulhaři, tak nikdo z nich nemá roušky ani rukavice. Močí i v této době přímo v areálu, takže je pořád vykazují,“ dodává.

Lepší upozorňuje, že právě řidiči z těchto zemí často projíždí Českem. „Dělají si u nás často pauzy. Nad tímhle by se měl někdo zamyslet. Pokud lidi budou dodržovat, to co mají, tak to půjde. Ale tihle řidiči z východních zemích dělají největší bordel,“ přibližuje řidič.

To, že mohou nákazu přenášet kamioňáci, potvrzuje i ředitelka karlovarské hygieny Lenka Šimůnková. „Řidič kamiónu v riziku přenosu je při překládce, na benzínce a podobně. Když přijede domů, většinu času tráví s rodinou, protože se s ní jinak málo vidí, do společnosti moc nechodí. Proto s výjimkou rodiny pro své okolí nebezpečný moc není,“ říká Šimůnková.

Jenže zastavit kamionovou dopravu je nemožné. „Problémů je mnoho a každou hodinu se mění. V současnosti nám největší problém dělá absolutní nedostatek respirátorů a dezinfekčních prostředků,“ upozorňuje Martin Felix, mluvčí Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.

„Vláda si uvědomuje, že bez silniční nákladní dopravy se zhroutí celé hospodářství a vyjmula ji z opatření nouzového stavu, doprava bez ochranných pomůcek nemůže fungovat, protože většina zákazníků je po řidičích vyžaduje a s jejich absencí nelze vykládat a nakládat,“ dodává Felix.