Symbolické změny, nebo ochrana zvířat? Kamery na jatkách mají podporu

„Postoj ke zvířatům odráží vyspělost celé společnosti. Věřím, že každý z nás má svou roli v ochraně těch, kteří se nemohou bránit sami. Děkuji vám proto za účast na dnešním shromáždění a pořadatelům za její organizaci,“ napsala do svého vzkazu, který pořadatelé demonstrace z organizace Obránce zvířat na akci přečetli, Markéta Pekarová Adamová.

Pořadatelé chtěli upozornit na novelu veterinárního zákona, o které by poslanci mohli rozhodnout už tento týden. Povinné kamery by měly jedním z kroků, jak omezit týrání zvířat na jatkách. Novela původně obsahovala povinnost kamery instalovat – ale zdaleka ne všude, kde by zvířata mohla být týrána, a také s úplnou výjimkou pro porážky králíků, zajíců a drůbeže.

„Nyní stojí naši volení zástupci a my jako společnost na rozcestí: Ochráníme skutečně zvířata na jatkách, nebo zavedeme jen symbolické změny a týrání zvířat schováme za zdi jatek a na některá zvířata se vykašleme úplně? Ochráníme mnoho tisíc zvířat před zbytečným násilím, bolestí a utrpením a dáme násilníkům a tyranům zvířat jasně vědět, že si už rozhodně nemohou dovolit cokoliv?“ ptal se ve svém projevu zástupce Obránců zvířat Pavel Buršík.

Pozměňovací návrh předložila Pirátka Klára Kocmanová a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Na demonstraci ho před video podpořil například Martin Kolovratník z hnutí ANO nebo zástupkyně Compassion in World Farming Romana Šonková.

Organizátoři věří, že tlak veřejnosti a hlas silných podporovatelů z různých politických stran povedou k úspěšnému schválení přísnější verze návrhu, která ochrání všechna zvířata bez výjimky.