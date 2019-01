Policie šetří kamenolom v Lánech. Miliony tekly i do firmy bez majitele

Redakce před časem informovala, že stíhaný šéf Lán Miloš Balák proměnil oboru v sídle prezidenta v kamenolom. Obviněné firmě Energie za uplynulé dva roky postupně prodal na dva a půl tisíce náklaďáků kamene vytěženého v Lánech. Hrad dokonce usiloval o to, aby v chráněné oblasti uprostřed více než sto let starého lesa vznikl řádný lom větší než pražské Václavské náměstí.

Kancléř Vratislav Mynář jménem prezidentské kanceláře za text o prodeji kamene na MF DNES podal žalobu, protože podle něj poškozuje dobré jméno Hradu.



Pro Mynáře je zájem policie o Lány mimořádně citlivá věc. Když předloni v létě elitní policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali v Lánech, pokazilo mu to oslavu narozenin. Místo veselení musel totiž obratem zjišťovat, proč policisté zadrželi a následně obvinili přímo Baláka, který sídlu prezidenta šéfuje a Mynář ho dříve osobně vybral a dosadil.

Část zakázek z Lán navíc plynula sponzorům kampaně Miloše Zemana či rovnou blízkým Mynáře.



„Víc to připravit nemůžu“

Podle nynějšího zjištění MF DNES přitom policisté v oboře při zásahu nepátrali jen po důkazech o manipulaci zakázky na zpevnění břehů lánské vodní nádrže Klíčava, za něž pak začali stíhat Baláka i kladenskou firmu Energie, která stamilionovou zakázku získala.

Z úředních dokumentů, které v Lánech předložili, je totiž dle několika zdrojů redakce jasné, že se pídí právě i po tom, za jakých okolností se tam těží kámen.

Hovory o kameni z odposlechů vyšetřovatelé dokládají i manipulaci zakázky na zpevnění břehů. Policisté měsíce předtím, než Lány tendr na stamilionové práce vůbec vypsaly, odposlouchávali nejenom Baláka, ale i manažera stíhané stavební firmy Energie Libora Tkadlece. I on je nyní stíhán.



Dle vyšetřovatelů celou zakázku od začátku plánovali o desítky milionů korun předraženou. A Energie ji vyhrála podle policistů zejména proto, že ji místo Lesní správy Lány fakticky pořádala ona.

„Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (...). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (...). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude a může se vyfakturovat,“ zachytili třeba policisté, jak se Tkadlec po telefonu chlubí jednomu ze svých spolupracovníků, že v sídle prezidenta manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun.

Manažer Tkadlec si dirigoval i to, jak bude vypadat projekt, podle kterého následně Energie stavěla. A ladil, jak do něj napsat, že se musí stavět z kamene těženého v Lánech, který lesní správa prodá Energii. Aniž by antimonopolní úřad kvůli takové podmínce soutěž zrušil jako diskriminační.

„Jim teď musím překopat to zadání, oni furt z místního kamene. Ne to nemůže bejt, protože pokud budeme lom provozovat my, tak by to mohli napadnout a shodit tu soutěž. To musí být druh kamene místního výskytu,“ vykládal zhruba rok před předloňským červnovým zásahem policie v Lánech do telefonu manažer Energie Tkadlec svému spolupracovníkovi.

A projektant placený z rozpočtu prezidentské kanceláře – ale úkolovaný soukromou firmou – pak policistům u výslechu skutečně řekl, že na žádost Tkadlece formulaci „kámen místního původu“ do projektu zanesl.

Podivuhodně výhodný obchod

Lesní správa Lány následně opravdu uzavřela vloni a předloni bez výběrového řízení s Energií hned dvě smlouvy na prodej kamene.

V nich se píše, že jde o kamenivo, které předtím ta samá firma vytěžila při rozšiřování cesty kolem Klíčavy. Celkem 17 tisíc krychlových metrů stíhaný šéf Lán obviněné firmě přiklepl podivuhodně výhodně – za méně než čtvrtinu běžné prodejní ceny. Za třicet tisíc tun zaplatila v součtu ani ne dva miliony korun.

Balákův nadřízený, kancléř Mynář, ale argumentuje, že je levný proto, že firma na vlastní náklady kámen musela například odstřelit či nadrtit a vytřídit.

Nic z toho ale ve smlouvách není. Dokumenty naopak naznačují, že za obdobné práce při rozšiřování cesty, při kterých měl kámen vzniknout, dostala Energie separátně zaplaceno.

Mynář stíhaného šéfa Lán neodvolá

V jaké fázi prošetřování obchodu s kamenem nyní je, dozorující pražské Vrchní státní zastupitelství nekomentuje. V kauze zpevňování vodní nádrže Klíčava totiž sice už šéfa lánské obory Baláka, manažera stavební firmy Energie i samotnou firmu obvinilo, kámen a další lánské zakázky však jsou pořád ve stadiu vyšetřování. A to je ze zákona neveřejné.

Šéf lánské obory Miloš Balák.

A Mynář v prohlášení, které těsně před Vánoci nechal zavěsit na web Hradu, zdůraznil, že ani policejní odposlechy pro něj nejsou důvodem, aby šéfa obory, který rozadává další zakázky v součtu za stovky milionů, odvolal.

„Všechny zakázky Lesní správy Lány jsou řádně vysoutěženy v souladu s platnými zákony,“ reagoval Mynář. A znovu odmítl stíhaného šéfa Lán odvolat. „Do doby řádného rozhodnutí nezávislého soudu není důvod,“ dodal kancléř Miloše Zemana.

Miliony ze stíhané zakázky do firmy s neexistujícím majitelem

Navzdory zásahu elitních detektivů Hrad pod dohledem stíhaného šéfa obory pokračoval i v budování břehů v Lánech. Z informací, které lesní správa dle zákona musela zveřejnit, je patrné, že jen v roce 2017 vyplatila z veřejných peněz za zakázku, kterou policie považuje od začátku za zmanipulovanou a záměrně předraženou, na 70 milionů korun. A to i kladenské firmě Energie, která dříve sponzorovala basketbalový klub, který Balák vedl.

Práce vysoutěžilo sdružení Energie s libereckou firmou Syner. Skutečné dělení peněz bylo ale jiné. V roce 2017 minimálně sedm milionů korun, které kancelář prezidenta z veřejných peněz za zakázku zaplatila, skončilo dle zjištění MF DNES v tajemné společnosti Piratex Trading.

Dle zákona totiž firma, která veřejnou zakázku získala, musí ve věštníku zakázek zveřejnit společnosti, které si vzala jako subdodavatele, pokud jim připadlo víc než deset procent z vyplacených veřejných peněz.

A tak se ukazuje, že Energie se o miliony podělila s firmou, která jinak jako jediné dohledatelné podnikání má prodej mysliveckých potřeb. Nemá web a veškerá s ní spjatá telefonní čísla jsou odpojená.

Navíc má neexistujícího vlastníka. V obchodním rejstříku totiž jako jediného společníka uvádí střelecký klub Trefa Unhošť. Ten je sám ale už z obchodního rejstříku dávno vymazaný.

„Už od roku 2009 nám neplatili poplatky za členství,“ uvedl důvod Jiří Streir, šéf Českého střeleckého svazu, který byl v rejstříku uveden jako oficiální zakladatel spolku.

Dle něj posledním evidovaným správcem spolku byl Michal Krejčík. Jeho jedným dohledatelným bývalým podnikáním je provozování střelnice společně s někdejším sponzorem Jiřího Paroubka Jaroslavem Andresem.

Někdejší majitel bezpečnosní agentury Krejčík vystupoval v minulosti na základě plné moci i za Piratex. Kdo firmu nyní ovládá, ale není možné zjistit. V rozporu se zákonem totiž nezveřejňuje účetní závěrky. A to ani jedinou za celou svou existenci.

Dodávky košil do Lán stejnou firmou? „Nesouvisí“

Energie na dotaz, kvůli jakým pracím se s Piratex Trading o veřejné miliony podělila, neodpověděla. Šéf Lán Balák MF DNES řekl, že sám netuší, jaké práce na svazích firma dělala.

„To nevím. To je otázka na Energii, která je za své subdodavatele zodpovědná,“ uvedl Balák.

Přesto nakonec na přímý dotaz připustil, že firmu zná. Piratex Trading totiž také vloni na podzim přímo od Baláka získala zakázku na dodávku stovky mysliveckých košil do Lán.

„To s tím nijak nesouvisí. Firma byla řádně vybrána v poptávkovém řízení,“ dodal Balák s tím, že jméno toho, s kým Lány jednaly, si nevybavuje. Vše je podle něj přesně podle zákona.

Stejně se hájil i v případě, když MF DNES informovala, že v posledních letech vyplatil více než osm milionů korun skupině dalších neprůhledných firem za myslivost nebo pěstební práce. Společnosti mají ukrajinské majitele a latinské názvy, ale také většinou sídlí v jednom paneláku.

Mynář kvůli stíhání tlačil na soudce i ministra

Stíhání Baláka za údajnou manipulaci stamilionové zakázky na zpevnění břehů se po roce a půl blíží do finále. Policie čekala na znalecké posudky stavby, které už má.

V práci vyšetřovatelům nezabránily ani aktivity Mynáře, který dle několika zdrojů MF DNES tlačil na tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby proti stíhání podal námitku k Nejvyššímu soudu.

Ještě před tím se Hrad v záležitosti neúspěšně obrátil i na Ústavní soud. A týdeníku Respekt nyní řekl ústavní soudce Vojtěch Šimíček, který o záležitosti spolurozhodoval, že kancléř prezidenta se s ním rozhodnutí snažil předtím, než padlo, probírat. Mynář jakýkoliv nátlak na justici či ministra popírá.