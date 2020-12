Doufám, že ji nebudou lovit jako zvěř, říká matka. Dcera před očkováním utekla oknem

11:00

„Já svou dceru prostě očkovat nenechám. A doufám, že ji policajti nebudou lovit jako zvěř,“ vypráví chovatelka koní Silvie Gogolicynová z jihočeského Velešína. Desetiletou Kairu vzala minulý týden ke koním do ohrady, kde ji jeden kopl do hlavy. Dívku odvezla záchranka do českobudějovické nemocnice, ve které ji lékaři chtěli očkovat proti tetanu.