Z vlády jsem zklamaný. Za takový rozpočet bych se rituálně zastřelil, řekl Kalousek

„Rozpočtová politika současné vlády je pro mě velké zklamání. Slibuje změnu, ale co realizuje, je rozpočtová politika bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO),“ uvedl ve vysílání CNN Prima News Kalousek. „Je to neodpovědná politika, která vede do dluhové pasti,“ kritizuje poměr mezi trvalými příjmy a výdaji. „Jediné, co se dá dělat, je, že se tento poměr změní. Na to ale koalice nemá odvahu. Řekla, že to nebude měnit ani do roku 2025,“ dodal.

V kritice vlády se Kalousek shoduje s pohledem Národní rozpočtové rady, která rovněž varuje před podobou deficitu. „Kdyby takové stanovisko měli na můj rozpočet, rituálně se zastřelím,“ uvedl bývalý předseda vládní TOP 09.

Rozpočtová rada varovala, že strukturální deficit povede k dalšímu růstu veřejného zadlužení. Pokračuje podle ní i expanzivní rozpočtová politika, která prodlouží proces snižování inflace. „Vše je pravda, je to nevěrohodné, nerespektuje to transparentní rozpočtování,“ dodal.

„Je to jen důsledek politické zbabělosti. Vláda je statečná v zahraniční politice, v rozpočtové je ale neodpovědná a zbabělá,“ podotkl jasně Kalousek a dodal, že nikomu se nechce říct, že někdo méně dostane a někdo více zaplatí. Podle něj je nezbytně nutné najít odvahu a zařadit „zpátečku“.