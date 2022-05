Váš protest je zbytečný! Kalousek promluvil k hloučku u Sněmovny

„Šel jsem přes Malostranské náměstí a můj předřečník ve svém projevu neustále zmiňoval mé jméno, tak jsem jen kroutil hlavou, proč si mě bere do úst. Neměl jsem chuť veřejně vystupovat, už vůbec ne na této demonstraci, ale když pořadatelé naléhali, tak jsem se nechal přemluvit a řekl jsem pár hřejivých slov od srdce,“ uvedl Miroslav Kalousek exkluzivně po iDNES.cz.

Na Malostranském náměstí se konala demonstrace proti „nejhorší vládě v historii naší země“, jak ji uvedl její organizátor Jiří Machač. „Stejně jako za okupace fašistickým Německem jsou naše práva a svobody ohroženy. Tentokrát roli tyrana a uzurpátora převzala česká vláda. Tak jako vznikl odboj proti německým okupantům, se formuje odpor proti české fašistické vládě Petra Fialy. Tak jako praví vlastenci s nelibostí sledovali německé říšské vlajky nad našimi městy, tak mi s nelibostí pozorujeme modrožluté symboly ukrajinské okupace,“ prohlásil ve svém projevu Machač.

Dále promluvilo několik řečníků a mezi nimi i zmíněný předřečník Jiří Bezák.

„Já nechápu proč tato pětikoaliční vláda nerazí heslo First Czech republic. Česká republika na prvním místě. To bychom si my všichni, Češi, Moravané i Slezané měli uvědomit, že tato vláda nehájí zájmy českého lidu, že ano, pane Kalousku. Já vás zdravím, pane inženýre,“ vykřikl při svém projevu Bezák.

„Pane inženýre, já doufám, že už dneska víte, že jste dobře udělal, když jste odešel z politiky. To, co dneska vládne, je ostuda tohoto státu. Vládne nám tu bizár a extremistická vláda,“ pokračoval Bezák, zatímco patnáctičlenný dav skandoval „Hanba vládě“.

Miroslav Kalousek postával v hloučku mladých lidí. Po dohodě s pořadateli ovšem přišel na pódium, aby krátce promluvil.

„Sehnali jste jen patnáct vám podobných“

„Nejsem politik. Už víc než rok a půl nejsem politik, takže jako řadový občan jsem od svého předřečníka slyšel své jméno šestkrát. Nevím proč. Tak mi dovolte říct, aniž bych to dlouze rozebíral, že můj předřečník je absolutní d*bil,“ uvedl Miroslav Kalousek svůj příspěvek a dále pokračoval v urážení protestujících, kteří se sešli na Malostranském náměstí u Profesního domu.

„Velmi si vážím toho, že d*bil, který pořádá takového shromáždění, v celé milionové Praze nesežene víc než patnáct jemu podobných lidí. Bylo mi ctí tady s vámi být. Nejste k ničemu. To, co říkáte, jsou nesmysly,“ řekl mimo jiné Kalousek.

Ovšem to už někteří z demonstrujících nevydrželi a bývalého politika začali překřikovat a ohrazovat se proti jeho osobě. Jiní se je ovšem snažili uklidnit, aby nechali Kalouska domluvit.

„Nic z toho nevede k prosperitě vašich životů a vašich dětí. To, co tady pořádáte, je zcela marné. A pokud o tom pochybujete, tak se rozhlédněte kolem sebe, kolik vás tady je. Jste k smíchu!“ zakončil svou řeč Kalousek a odešel z pódia.