Bouřlivák, kritik Babiše, šéf TOP 09. Kalousek po 22 letech opouští Sněmovnu

Kalousek, který v polovině prosince oslavil šedesáté narozeniny, byl více než čtvrt století nepřehlédnutelnou osobností české politické scény. Současný předseda poslaneckého klubu TOP 09 byl mimo jiné přes pět let ministrem financí, poslancem je s krátkou přestávkou již od roku 1998. Kromě toho byl také předsedou dvou parlamentních politických stran - KDU-ČSL a TOP 09, kterou spoluzaložil.

V současnosti je skvělý řečník Kalousek, který neváhá použít i ostřejší výrazy, znám především jako jeden z vůdčích hlasů opozice. Ostré názorové střety má ve Sněmovně zejména se šéfem hnutí ANO a současným premiérem Andrejem Babišem. Střety občas přecházejí až v osobní útoky, což nedávno potvrdil i soud.

Ten v září, zatím nepravomocně, rozhodl, že Babiš se má Kalouskouvi omluvit za svůj výrok, že Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky“. Babiš narážel na Kalouskovo působení ve funkci náměstka ministra obrany, za které bývá politickými oponenty často kritizován. Kalouskovi tehdy byla připisována odpovědnost za několik kontroverzních zakázek, vyšetřování kauz ani stížností na jeho počínání v resortu ale žádná pochybení neprokázalo.

Rodák z Tábora Kalousek vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Poté až do roku 1990 pracoval v podniku Mitas Praha. V únoru 1990 se stal státním úředníkem, když nastoupil do odborného útvaru místopředsedy vlády, později působil v Úřadu vlády ČSFR jako ředitel odboru poradců místopředsedy vlády. V lednu 1993 byl jmenován ekonomickým náměstkem ministra obrany, ve funkci vydržel pět let.

Poprvé poslancem v roce 1998

V roce 1998 byl poprvé zvolen poslancem a je jím, s krátkou přestávkou v roce 2013, doposud. Ve Sněmovně zastupoval KDU-ČSL, jejíž členem se stal již v roce 1984. Později se se stranou, jejíž byl od května 1999 do dubna 2001 místopředsedou a od listopadu 2003 do srpna 2006 předsedou, rozešel. Na post v čele strany rezignoval poté, co nevyšel mnohými spolustraníky kritizovaný plán na účast KDU-ČSL v menšinové vládě s ČSSD. Kalousek tehdy se souhlasem předsednictva strany vyjednával o nabídce šéfa ČSSD Jiřího Paroubka vytvořit koaliční vládu podporovanou komunisty.

Jím vedená KDU-ČSL byla v letech 2002 až 2006 součástí koaličních vlád s ČSSD a Unií svobody-DEU, přičemž Kalousek byl v letech 2002 až 2005 předsedou rozpočtového výboru Sněmovny. Do vládní koalice se KDU-ČSL nakonec zapojila i po volbách 2006. Ve druhé vládě Mirka Topolánka, která byla jmenována v lednu 2007 a kterou vytvořily ODS, KDU-ČSL a Strana zelených, byl až do jejího předčasného konce v květnu 2009 ministrem financí.

V červnu 2009 vystoupil z KDU-ČSL a spolu s Karlem Schwarzenbergem založil novou stranu TOP 09. Stal se jejím prvním místopředsedou, poté byl od listopadu 2015 byl dva roky předsedou TOP 09. Strana uspěla hned v prvních volbách do Sněmovny v roce 2010 a poté se stala součástí vládní koalice vedené Petrem Nečasem (ODS). Kalousek se stal znovu ministrem financí a byl jím až do pádu vlády v červenci 2013.

Po volbách 2013 se stal předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Od října 2017 je předsedou klubu TOP 09. V letech 2006 až 2010 byl také zastupitelem města Bechyně, kde žije. Kalousek je od února 2012 je rozvedený, má dvě děti.