Kalousek vyloučil návrat. Prostor pro novou stranu ale vidí, řekl na Impulsu

Kalousek o možném vzniku nové strany mluvil v červenci v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Tehdy uvedl, že nejlepší čas pro vznik nové strany je mezi říjnem a lednem. Podle svých slov tím ale nemyslel, že by se on sám chystal nějakou novou zakládat.

„Médii již proběhlo, že Tomáš Březina a další skupina zajímavých lidí kolem něj sbírají podpisy. Pana Březinu znám, je to člověk, kterého si vážím. Kdyby chtěl jít do politiky, pokládal bych to za správné,“ uvedl Kalousek.

Březina v roce 2023 neúspěšně kandidoval na prezidenta, jeho kandidatura ale byla zamítnuta ministerstvem vnitra pro nedostatek podpisů. Původně jich nasbíral přes 70 tisíc, po přezkumu jich zůstalo pouze 45 tisíc.

Ačkoliv se o Kalouskově návratu do politiky spekuluje dlouhodobě, on žádné takové plány nemá. „Já nic nezakládám. Mám poměrně vážné osobní důvody pro to, abych se v tuhle chvíli do aktivní politiky nevracel,“ řekl Kalousek ve vysílání Rádia Impuls. Nově vzniklá strana Tomáše Březiny by podle něj ale mohla mít velký potenciál.

Pro vznik fungující politické strany je podle Kalouska potřeba ochota osobností vstoupit do politiky. A ta nyní podle něj chybí. „Vystrčit hlavu z té poměrně komfortní bubliny svých sociálních kontaktů, svého zaměstnání, svého soukromého života a jít měnit veřejné věci, nasadit svou tvář, svůj sociální kapitál, riskovat, že si o sobě přečtu, že jsem znásilnil nezletilého jezevčíka, či okradl slepou stařenku, to se prostě každému nechce,“ vysvětlil Kalousek.

„Já ty lidi chápu. Problém je, že když takovéhle osobnosti do politiky nepůjdou, tak ta politika ve svém důsledku nebude politikou, ale pouze loutkovým divadlem,“ dodal.

Kalousek založil v roce 2009 stranu TOP 09 spolu s Karlem Schwarzenbergem. Ze strany vystoupil loni na podzim. „Přišlo mi to fér, protože jejich názory na věci, které pro mě jsou důležité a moje názory se rozešly do té míry, že mně nepřišlo fér, aby oni byli voláni k odpovědnosti za to, co to zase říká ten jejich Kalousek,“ řekl. On sám nyní podle svých slov nemusí vysvětlovat, co dělají politici TOP 09.