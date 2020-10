Kalousek: Odejdu už dnes, když ODS, TOP 09 a lidovci podepíší zítra koalici

„Slibte mi, že se zítra podepíše koalice ODS,TOP a KDU, když se vzdám mandátu. Vzdám se ho ještě dnes večer,“ napsal Kalousek, který je přesvědčeným stoupencem vytvoření předvolebního bloku více stran, který by mohl za rok porazit lídra ANO, premiéra Andreje Babiše.

Miroslav Kalousek @kalousekm Jistě. Je to arogantní chucpe, zvlášť od @PiratskaStrana. Jestli ale chceme vyhrát (naděje se zvětšuje) musí každý z nás umět překousnout víc, než si kdy uměl představit. Slibte mi, že se zítra podepíše koalice ODS,TOP a KDU, když se vzdám mandátu. Vzdám se ho ještě dnes večer. https://t.co/jJWQG1Ke1r oblíbit odpovědět

Občanští demokraté, lidovci a TOP 09 skutečně o předvolebním bloku vyjednávají a šéf strany Petr Fiala chce mít o postupu strany pro volby do sněmovny v příštím roce jasno do Vánoc. Hned po krajských volbách se lídři těchto tří stran potkali na pivu, nechali se společně vyfotit, aby dali najevo, jak k sobě mají blízko, ale to, že by strany oznámily, že již zítra koalici podepíší, skutečně nehrozí.

Šéfové ODS Petr Fiala, TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a KDU-ČSL Marian Jurečka si po volbách zašli společně na pivo. (3. října2020)

Kalousek svou nadsázkou reagoval na půtku při sestavování krajské koalice ve Zlínském kraji. „Petře Gazdíku, vzpamatuj se. Pro minelu v jednom kraji se nebourají celostátní projekty. Zvlášť ne ty, ke kterým se upínají naděje hodně lidí,“ komentoval nejprve na Twitteru zprávu o tom, že místopředseda hnutí STAN Gazdík navrhne, aby jeho hnutí a Piráti v parlamentních volbách nespolupracovali.

Gazdík se ale vzápětí opravil, že navrhne pouze to, aby vedení hnutí STAN zatím o koalici s Piráty nehlasovalo. Jednat o tom má již ve čtvrtek. Gazdíkovi totiž vadí, že Piráti chtějí jít ve Zlínském kraji do koalice s ANO, ODS a ČSSD.

„Jestli chceme vyhrát, musí každý z nás umět překousnout víc, než si kdy uměl představit,“ nabádá Kalousek Gazdíka.

Předseda STAN Vít Rakušan nevidí důvod, proč by mělo hnutí na čtvrtečním jednání celostátního výboru odložit hlasování o další spolupráci s Piráty. „Je to trochu vypjatá situace v jednom kraji. Spolupráce v 11 dalších krajích s Piráty po krajských volbách je velmi dobrá,“ řekl Rakušan.