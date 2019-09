Jednání mezi NKÚ a vládou jsou ostrá z podstaty, popíral napětí Kala

„Pan Kala umí kritizovat, ale když si má udělat čas, tak si ho neudělá,“ opřel se za to tehdy do šéfa NKÚ premiér Andrej Babiš.

„Musím zásadně odmítnout jeho komentáře, kde se vyjádřil, že vláda Andreje Babiše přestala projednávat nápravná opatření ministerstev k závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu. To není pravda,“ prohlásil také Babiš.



A ministři už před jednáním vlády novinářům říkali, že budou chtít od Kaly vědět, co znamenala jeho nepřítomnost i kritické výroky na adresu vlády.



Kala v pondělí tvrdil, že šlo jen o nedorozumění. „Vystupoval jsem v senátní komisi, kde jsem vládu za to, jak projednává kontrolní záměry, a za to, že projednala poprvé historicky zprávu NKÚ naopak pochválil. To, v čem byl problém, je v tom, že vláda přestala ve sto procentech případů ukládat povinnost ministrovi, aby v nějaké době informoval vládu o tom, jak probíhá plnění opatření k nápravě,“ tvrdil šéf kontrolního úřadu.

„Jsem spokojený, že ta jednání jsou živá, že se bavíme o podstatě problémů a ne jenom mechanicky, abychom tam odrecitovali nějaká usnesení a rozešli se,“ prohlásil Kala. „Vycházím s touto vládou dobře,“ tvrdil šéf NKÚ novinářům.

Na jaře mluvil jinak. „Jsme partneři, ale jsme v přirozené opozici, která vyplývá z mého ústavního postavení vůči ústavnímu postavení vlády,“ tvrdil Kala, když vláda projednávala kritickou výroční zprávě NKÚ, která rozčílila premiéra Babiše a kvůli které usilovaly ODS, Pirátská strana a KDU-ČSL o mimořádnou schůzi Sněmovny.