Kajínek pokřtil album Ortelu se samopalem, policie zkoumá porušení zákona

Kapela Ortel pokřtila v sobotu nové album v plzeňském kulturním domě Šeříkovka. Na závěr na pódium přišel kmotr desky, odsouzený vrah Jiří Kajínek, kterého před pěti lety dostala na svobodu z doživotního vězení amnestie prezidenta Miloše Zemana.

V jedné ruce nesl šampaňské, v druhé zvednutý samopal. „Vidíte proprietu, kterou nesu Tomášovi. Protože album Zteč si zaslouží případnou zbraň. Všimněte si bodáku,“ upozorňoval rozesmátý Kajínek na ostrý konec zbraně.

Video se začalo šířit internetem a vzbudilo kritické reakce. „Tolik nenávisti a podivných reakcí mě rozesmálo,“ vyjádřil se Kajínek ve videu na svém instagramovém profilu.

Veřejnost i policie se nyní zabývají tím, zda byla zbraň pravá. Mohlo jít o československou útočnou pušku, samopal vzor 58. „Případem se z naší vlastní iniciativy zabýváme. Momentálně mohu říct jenom to, že zjišťujeme veškeré okolnosti,“ uvedla mluvčí plzeňské policie Dagmar Brožová.

Šlo o repliku?

Kajínek na dotaz iDNES.cz řekl, že nešlo o pravou zbraň, ale o atrapu. „Byli jsme domluvení, že když se CD jmenuje Zteč, tak tam bude zbraň s bodákem... Přijel jsem do kulturáku, tam bylo připravené CD, šampaňské a zbraň. Atrapa, na ní bodák,“ popsal Kajínek.

Tvrdí, že ho Ortel vyzval, ať na pódiu řekne, že zbraň není pravá. „Neřekl jsem, že to je atrapa. Počítal jsem s tím, že to je v pohodě. Já nemám zbrojní průkaz, zbraň není moje, je to atrapa, tak mi to bylo řečeno. Já nezkoumám, zda to tak je nebo není,“ dodal Kajínek. Plzeňská policie, která se incidentem zabývá, ho prý zatím nekontaktovala.

Tomáš Ortel redakci potvrdil, že zbraň dovezli do kulturního domu organizátoři. „Jednalo se o repliku, máme na ni doklad o zakoupení na e-shopu. Byl o stavu zbraně předem seznámen,“ napsal v SMS zprávě. Redakce ho požádala o zaslání dokladu, na zprávu frontman kapely zatím nereagoval.

Jiří Kajínek byl v roce 1998 odsouzen za dvojnásobnou nájemnou vraždu a jeden pokus vraždy k doživotnímu trestu odnětí svobody. Z vězení několikrát utekl. 23. května 2017 mu prezident republiky Miloš Zeman udělil milost a byl propuštěný na svobodu. V souvislosti s tím je ale v podmínce, během které nesmí spáchat žádný trestný čin, jinak by se do vězení mohl vrátit.

Samotné držení střelné zbraně na veřejnosti ale ještě není trestným činem. „Aby byla naplněná skutková podstata trestného činu, muselo by tam dojít k vyhrožování zbraní nebo dost zásadnímu protiprávnímu jednání,“ vysvětlil mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.