Netolerantnost je bezbřehá, reagoval Kajínek na kritiku výstupu s puškou

V sobotu kapela Ortel pokřtila novou desku s názvem Zteč. Jedním z hostů byl i omilostněný muž odsouzený za dvojnásobnou vraždu. Podle záběrů z koncertu vstoupil na pódium s automatickou puškou v ruce a prstem na spoušti.

To vyvolalo vlnu kritiky i od jeho podporovatelů. Bývalý vězeň se ohradil proti netoleranci uživatelů sociálních sítí.

„Musím říct, že netolerantnost těch, co nejvíce volají po toleranci, je bezbřehá,“ vyjádřil se k těmto reakcím Kajínek ve videum které je dostupné na sociálních sítích. Nenávistné komentáře ho prý pobavily. „Je to smutné, ale tady se škatulkuje,“ podotkl.

Barbora Mercury ✌️ @BarboraKuzelov1 Jirka má pocit, že naše znechucení nad tím, když mával samopalem na koncertu nácka Hnídka, je pouze netolerantnost těch, co nejvíc volají po toleranci… https://t.co/qpELXBdHa0 oblíbit odpovědět

Zbraň kterou Kajínek na pódiu držel v rukou, měla připnutý bajonet a vypadá jako samopal vzor 58. Na dotaz iDNES.cz řekl, že nešlo o pravou zbraň, ale o atrapu. „Byli jsme domluvení, že když se CD jmenuje Zteč, tak tam bude zbraň s bodákem... Přijel jsem do kulturáku, tam bylo připravené CD, šampaňské a zbraň. Atrapa, na ní bodák,“ popsal Kajínek.

Tvrdí, že ho Ortel vyzval, ať na pódiu řekne, že zbraň není pravá. „Neřekl jsem, že to je atrapa. Počítal jsem s tím, že to je v pohodě. Já nemám zbrojní průkaz, zbraň není moje, je to atrapa, tak mi to bylo řečeno. Já nezkoumám, zda to tak je nebo není,“ dodal Kajínek. Plzeňská policie, která se incidentem zabývá, ho prý zatím nekontaktovala.

Kajínek se nejne na Facebooku už prezentoval fotografií, kde je na střelnici a v rukou drží automat, lehký kulomet nebo odstřelovací pušku známou jako dragunov.

Tomáš Ortel, občanským jménem Tomáš Hnídek, redakci potvrdil, že zbraň dovezli do kulturního domu organizátoři. „Jednalo se o repliku, máme na ni doklad o zakoupení na e-shopu. Byl o stavu zbraně předem seznámen,“ napsal v SMS zprávě. Redakce ho požádala o zaslání dokladu, na zprávu frontman kapely zatím nereagoval.

Neonacistická symbolika

Kapela Ortel je spojována s neonacistickou symbolikou, jako je používání číslic 88, které odkazují na nacistický pozdrav „Heil Hitler“. Frontman kapely Tomáš Ortel například působil jako bubeník v plzeňské kapele Conflict 88.

Kajínek by se podle svých slov koncertu neúčastnil, kdyby měly být výtky vůči jejich tvorbě a vystupování pravdivé. Sám však žádné problémy nezaznamenal.

Domnívá se, že v české společnosti často dochází ke škatulkování a lidé hovoří o tématech, kterým nerozumí.