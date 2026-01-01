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Pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl svolal v pondělí kající pouť pražské arcidiecéze. Na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného Újezdu se setkalo odhadem přes 600 lidí. Poutníci dorazili do cíle v Hájku po 18:30. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ve svém prvním pastýřském listě od letošního nástupu do čela české katolické církve arcibiskup zdůraznil, že kvůli těmto odsouzeníhodným případům cítí bolest, frustraci a stud ze způsobeného pohoršení. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kromě Přibyla, generálního vikáře Josefa Ptáčka a hlavního ekonoma arcibiskupství Tomáše Vyhnánka se poutě zúčastnil například biskup Zdenek Wasserbauer či bývalý generální vikář Jan Balík. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Přibyl kající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Arcibiskupa překvapila zejména velmi vysoká účast, z toho plynulo i mírné zpoždění. „Když nás jde více, tím to jde pomaleji. Nám to vůbec nevadí, protože nikam nepospícháme,“ uvedl. Pouť podle něho splnila účel. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Máme všichni stejný zájem, to je to nejdůležitější, a to je přijmout, že jsme všichni chybující, hřešící,“ řekl Přibyl. Poutníky podle něj spojuje také ochota začít znovu a lépe. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Věřící vyrazili z kostela sv. Jakuba v Hostivici a po západu slunce došli do Františkánského kláštera v Hájku, kde je čekala mše. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Přibyla, který pouť svolal kvůli stavu arcidiecéze, do jejíhož čela po Janu Graubnerovi na jaře nastoupil, pak generální vikář Ptáček označil za prvního kajícníka. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
„V jedné věci se mýlit nemůžeme a to je, že potřebujeme obrácení a pokání,“ řekl věřícím Ptáček. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
V hostivickém kostele sv. Jakuba se věřící před začátkem pouti mimo jiné vyznávali z hříchů v souvislosti s majetkem a s nečistými touhami. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Nechceme dopadnout jako Sodoma. Tam se pokání nedělalo, a jak to dopadlo,“ řekl v promluvě v kostele františkán z kláštera v Hájku Šebestián Pavel Smrčina. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Přibyl v pastýřském listě napsal, že důvěra v církev byla v mnoha ohledech narušena. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Naposledy jí citelnou ránu zasadila vážná podezření na odsouzeníhodné mravní a majetkové delikty, dokonce násilí, o nichž v nedávné době informovala média, a případ zneužívání ze strany kněze. Ujišťuji vás, že jsem zakročil bezodkladně a rázně,“ uvedl. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Policie začátkem srpna zahájila trestní stíhání bývalého výkonného ředitele pražského arcibiskupství a jáhna Antonína Jurigy, a to hlavně kvůli podezření na řadu znásilnění. Některá z nich se údajně odehrála přímo v budově arcibiskupství. Kromě násilných trestných činů je Juriga podezřelý také z hospodářských deliktů. Vyšetřovatelé zkoumají finanční operace při nákupu bytů nebo prodejích pozemků, uvedl server Seznam Zprávy. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Poutní cesta s původně dvěma desítkami kaplí vede od pražské Lorety na Hradčanech do té v Hájku. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pouť začala v Hostivici u Prahy, v Hájku ji zakončila bohoslužba. Účastníci pouť také spojili s výročím 800 let od smrti sv. Františka z Assisi, které připadlo na sobotu 3. října. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Poutní cesta ve druhé polovině 20. století zanikla, státní moc ji nechala rozorat. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Postupná obnova začala po roce 1989, kdy se také františkánskému řádu vrátil klášter. Po roce 1950 v něm byl internační tábor pro kněze, ale i studenty bohoslovectví. Po přepadení klášterů při Akci K z 13. dubna 1950 je tam internovala Státní bezpečnost. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Po přesunu internovaných do Želivi klášter obsadila a využívala armáda. (5. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA