OBRAZEM: Arcibiskup svolal kvůli mravním deliktům kající pouť. Přišly stovky lidí

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain
Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...
OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...
Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...
Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
VIDEO: Postavil se jako štít, francouzského starostu pak zasáhl slzný plyn
Bally Bagayoko, starosta města Saint-Denis na severním předměstí Paříže, vzbudil pozornost na sociálních sítích. Na záběrech je totiž vidět, jak se účastní studentských protestů a sám je zasažen...
Česko dostalo první miliony eur z obranného nástroje SAFE. Půjdou na D11
První splátku z evropského obranného nástroje SAFE (Security Action for Europe) ve výši 309 milionů eur (asi 7,6 miliardy Kč) využije ministerstvo obrany na výdaje spojené s projektem vojenského...
Žák na střední škole v Polsku zaútočil nožem, zranil devět lidí včetně učitelky
Na střední škole v Ostrolence v Mazovském vojvodství na severovýchodě Polska jeden z žáků zaútočil nožem. Zranil devět lidí a poranil také sám sebe. Nikdo není v ohrožení života. Policie...
Na Vltavě a Labi platí stav nedostatku vody. U Vraného se může snížit minimální odtok
Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, o jeho vyhlášení dnes rozhodla krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální...
Jak účinně propojit obrněnce a moderní technologie. Byli jsme u testování na Libavé
Přibližně tisícovka vojáků, včetně třeba příslušníků Národní gardy z americké Nebrasky, se nyní účastní ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku cvičení Moravian Lance. To mimo jiné prověřuje, jak...
E-shopy čekají silnější Vánoce než loni. Tržby by mohly vzrůst, říká průzkum
Vánoční tržby českých e-shopů by letos mohly meziročně vzrůst o pět až deset procent. Celý letošní rok by pak pro tuzemskou e-commerce mohl patřit k nejsilnějším v historii. Vyplývá to z průzkumu GLS...
Při požáru kuchyně plameny popálily muže, převezli ho v kritickém stavu
Vážné popáleniny utrpěl devětatřicetiletý muž při středečním požáru bytu v Ostravě-Porubě. Záchranáři jej v kritickém stavu převezli do popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava. Požár zasáhl...
Turek považuje omluvu Hnutí Duha za vyřízenou. Organizace žádá její nápravu
Poslanec za Motoristy Filip Turek sdělil, že ve videu na facebooku zrekapituloval slova uložená soudem. Vzkázal to Hnutí Duha, které jeho úterní omluvu nemá za dostatečnou. Turek věc považuje za...
Volby 2026 v Jihlavě: kdo kandiduje na primátora
Komunální volby 2026 v Jihlavě se konají 9. a 10. října a rozhodne se v nich o obsazení 37 křesel v Zastupitelstvu statutárního města Jihlavy. Voliči mají na výběr kandidáty z 10 volebních subjektů....
Školy ve Francii obnovují výuku, protesty přesto pokračují. Zadržených je přes 6 tisíc
Po úterních rozsáhlých pouličních protestech studentů v celé Francii byla ve většině francouzských středních škol obnovena výuka, i když na některých místech pokračovaly blokády a protesty. Vláda...
Spor o Superdebatu eskaluje. Macinka nařídil bojkotovat ČT, přidal se i Šťastný
Česká televize (ČT) v poslední předvolební Superdebatě neumožní vystoupení předsedům opozičních stran ODS, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 i koaličních Motoristů. Kandidují totiž v komunálních či senátních...
Mor? Vážná hrozba to není. Rusy v Irkutsku smrt laborantky nevzrušuje
Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu spekulací. V samotném Irkutsku, kde tato žena pracovala, však lidé působí nevzrušeně.