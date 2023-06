Opilci rozviklali a shodili třicetitunový kámen. Na místo se vracel už třikrát

Skupina lidí podle zdroje MF DNES rozhoupala kámen, když zkoušela, zda se skutečně viklá. Policie nyní prověřuje podrobnosti.

„Skupinka lidí popíjela v okolí viklanu a pak se rozhodli ho shodit,“ nastínil MF DNES jeden z policistů, který se případem zabývá.

Starostka obce Kadov Vladimíra Tomanová se domnívá, že k incidentu došlo během posledního červnového víkendu.

„Je to nevyšetřitelné, stalo se to zřejmě o uplynulém víkendu, protože v pátek byl ještě na místě. Není tam umístěné žádné monitorování, takže nevíme, kdo to mohl udělat. Je tady nyní velký pohyb lidí, skupin cyklistů i dětí,“ řekla iDNES.cz Tomanová. Dodala, že kámen je nyní zajištěný, aby nedošlo k ohrožení kolemjdoucích.

Poprvé ho na místo vrátil před 40 lety

Zpět na místo pomůže viklan vrátit strakonický inženýr Pavel Pavel, který ho za pomoci techniky dosadil na původní místo již v letech 1983, 1987 a v roce 2003. Do původní podoby by se viklan mohl vrátit na podzim. Pavel přitom nechce využít žádnou hydraulickou techniku.

„Tu jsem používal dvakrát. Poprvé jsme však kámen stěhovali pomocí

Inženýr Pavel Pavel v Prostějově v červnu 2023

pětimetrových kmenů a různých trámů, jako když se stavěl například Stonehenge či pyramidy. Chceme se k této staré hezké technice vrátit,“ řekl iDNES.cz Pavel. Po shodě s obcí musí nyní zvážit, do jakého stavu chce viklan vrátit. „Může vypadat jako viklan, ale nemusí se viklat. Bylo by to bezpečnější, ovšem ztratil by tak svoji unikátnost,“ dodal.

Kadovský viklan je přírodní památka vyhlášená v roce 1985. Nachází se v obci Kadov u Blatné v okrese Strakonice, pouhých 200 metrů od centra obce. Představuje jeden z největších a nejlépe dochovaných žulových viklanů v České republice.

Viklan se stal oblíbeným výletním cílem. Mnoho návštěvníků však zkoušelo stejně jako nyní, zda se viklá, a proto již v minulosti několikrát spadl.