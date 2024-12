Kaderka chce vyplatit odměny i za dobu, co byl ve vazbě. Absurdní, odvětil svaz

Když se Kaderka v létě vzdával po více než dvou dekádách své výsadní pozice v tuzemském tenise, zdálo se, že se od Českého tenisového svazu definitivně odstřihl. Nyní se však podle zjištění iDNES.cz poprvé od svého zatčení přihlásil o peníze.

Jde konkrétně o částku 853 tisíc korun. Peníze chce Kaderka po ČTOS, neboli České tenisové obchodní společnosti, jejímž byl jednatelem až do začátku července, kdy přešla do likvidace. Svou nevyplacenou odměnu přihlásil Kaderka jako pohledávku. Část přitom spadá i do doby, kdy byl ve vazební věznici, kam ho soud poslal po obvinění z dotačních podvodů.

Podle vedení Českého tenisového svazu, který byl majitelem ČTOS, jde o absurdní situaci. „Mám stejnou informaci od likvidátora společnosti. Požadavek na vyplacení odměny jednatele za dobu, kdy byl ve vyšetřovací vazbě, mi přijde zcela absurdní,“ řekl na dotaz iDNES.cz předseda tenisového svazu Jakub Kotrba.

iDNES.cz se pokusil prostřednictvím Kaderkova obhájce Tomáše Gřivny získat také vyjádření dlouholetého šéfa českého tenisu, avšak neúspěšně.

Kaderka byl z vazby propuštěn po čtvrt roce na konci května. Vedle něj čelí obvinění v dotační kauze také jeho blízký spojenec Vojtěch Flégl, nebo bývalý svazový tajemník Jakub Fastr. Podle policie Kaderka přiděloval dotační peníze podle své libovůle a přesto, že věděl, že některé práce kolem pořádání turnajů za které svaz platil miliony, ve skutečnosti neproběhly.

Pořad Reportéři ČT tento týden upozornil na to, že po rozšíření počtu stíhaných, ke kterému došlo v říjnu, už policisté operují s celkovou škodou přes padesát milionů korun.

Kaderka dosud k případu veřejně nevystoupil. Ve svém stanovisku, kde vedení tenisového svazu v červnu oznámil svou rezignaci, však jakoukoli vinu popřel. „Dovoluji si konstatovat, že si nejsem vědom, že bych se dopustil jakéhokoliv nezákonného jednání. Mými prioritami je nyní koncentrace na prokázání své neviny a očištění jména a samozřejmě i péče i zdraví a rodinu,“ napsal Kaderka.