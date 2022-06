Zavření KACPU je další nátlak, uprchlíci v Praze zůstanou, tvrdí dobrovolníci

Zvenčí se dnes již uzavřené vysočanské asistenční centrum příliš neliší od toho, jak vypadalo předtím. Zátaras, který byl ještě před několika dny otevřený a uprchlíkům umožňoval vstoupit dovnitř, je nyní uzavřený.

Za zátarasem na lavičce sedí skupinka hasičů, tlumočníků a dobrovolníků. Občas dorazí uprchlík, většinou jde o samotnou ženu, případně dvojici lidí. Před centrem jim nyní poskytují informace o tom, kam jinam se mohou vydat, mají pro ně letáčky s informacemi. Registrace se tam však již nedočkají.

S rozhodnutím uzavřít asistenční centrum nesouhlasí nezisková organizace Iniciativa Hlavák, která zajišťuje významnou část dobrovolnické pomoci uprchlíkům. „Je to další nátlaková aktivita. První bylo zavření nádraží, tohle je podobné. Je to politický nátlak jak kraje, tak na uprchlíky, aby odešli někam jinam,“ tvrdí koordinátor Iniciativy Hlavák Jan Škop. Poznamenává, že nelze k uprchlíkům přistupovat jako k rukojmím. Bylo by podle něj lepší, kdyby se zástupci krajů nejprve domluvili na přerozdělení a až poté případně zavřeli.

Ukrajinci se v Praze mohou registrovat i nyní, proces pro ně ale je mnohem náročnější než v jiných krajích. „Musí řešit zvlášť dočasnou ochranu na cizinecké policii, zvlášť pojištění, zvlášť ubytování,“ vysvětlil Škop.

Rozhodnutí o uzavření KACPU se podle Iniciativy Hlavák dotkne nově příchozích Ukrajinců, kteří sami nemohou svoji situaci v neznámém prostředí vyřešit. Značná část podle organizace v Praze zůstane. „A to s veškerými riziky sociálního vyloučení, nelegálního zaměstnávání a s absencí jakýchkoliv důvěryhodných informací o svých právech a možnostech řešení své situace,“ dodávají její zástupci.

Primátor spolu s ministrem vnitra a premiérem tvrdí, že je potřeba uprchlíky motivovat, aby jezdili do méně vytížených obcí. Uvedli, že vznikne koordinační mechanismus, podle kterého se samotný přesun uskuteční. Konkrétní plán relokací zatím nepředstavili.

Hřib za své rozhodnutí uzavřít centrum, které Praha dostala k bezplatnému užívání od developerské společnosti Central Group, čelil také kritice některých hejtmanů.

Iniciativa Hlavák upozorňuje na problémy, které s přesunem uprchlíků souvisí. Ti, kteří jsou připraveni se přesunout do jiných krajů, na to často nemají prostředky. Vnitrostátní vlakové i autobusové jízdenky si totiž musí hradit sami. „Pokud lidé na útěku dorazí do Prahy, čistě proto, že se jedná o známé město a dopravní uzel, nemohou v tuto chvíli sami odcestovat do krajů, kde by měli možnost o dočasnou ochranu zažádat,“ tvrdí zástupci iniciativy.

Přes 98 tisíc uprchlíků od začátku války odbavilo pražské asistenční centrum

O možnosti uzavřít KACPU hovořil Hřib poslední týdny. Petr Fiala rozhodnutí označil za neuvážené. Ministr vnitra Vít Rakušan zase uvedl, že Hřib „pojal další pomoc Ukrajině jako své předvolební téma“. Krok uzavřít pražské centrum je podle něj nesolidární.

Situaci vidí kriticky také řada hejtmanů. Martinovi Netolickému z Pardubického kraje vadí, že se ostatní hejtmani dozvěděli o zavření pražského centra na tiskové konferenci. „Na Asociaci krajů si zakládáme na tom, že se spolu snažíme vycházet a nedělat si naschvály. Nejsme si ani politickou konkurencí. Toto má vliv na ostatní, diskutujeme o mnoha věcech a překvapuje mě, že taková věc nám nebyla sdělena... Není to běžné a nepovažuji to za správné,“ uvedl pro iDNES.cz. Tvrdí, že pokud se zavře koordinační centrum, příchozí stejně obíhají úřady a situaci musí řešit. „Nevím, čeho tím Praha docílila,“ dodal.