Rakušan představí plány po neúspěchu při volbě, TOP 09 chce mimořádnou schůzi

„Potvrdilo se, že jediné dohody, které je koalice schopna dodržet, jsou ty o nevydání jejich šéfů spravedlnosti,“ uvedl Rakušan v první reakci na výsledek volby. Ke zvolení potřeboval získat nejméně 87 poslaneckých hlasů vzhledem k počtu přítomných, obdržel jich ale jen 73.
Spolu s Rakušanem vystoupí na tiskové konferenci STAN také první místopředseda hnutí a exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, šéfka poslaneckého klubu Michaela Šebelová, exministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek a poslankyně Jana Krutáková.
STAN bude moci okomentovat i výzvu šéfa další opoziční strany TOP 09 Ondřeje Matěje Havla ke svolání mimořádné schůze Sněmovny ke kauzám spojeným s vládou Andreje Babiše.
Ke spolupráci vyzvala TOP 09 další opoziční strany, protože sama nemá k vyvolání mimořádné schůze dost hlasů.
„Reálně ji vidím za dva až tři týdny, řekl Havel k tomu, kdy by podle něj mimořádná schůze z iniciativy opozice mohla být.
Přímý přenos z atria Sněmovny